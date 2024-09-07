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網友紛拿墾丁跟沖繩比較 他稱「不當比喻」：像拿蘋果比橘子
第十屆台灣觀光發展論壇今日在墾丁福華舉辦，是論壇首度移師墾丁，主題為「數位變革」，不過因近期墾丁話題不斷，如何「拯救墾丁觀光」也成討論議題。今年因國人「報復性出國」，加上國際觀光客入境不如預期，如何提升墾丁在內的國旅，產官學均提出看法及建議。
立委蔡其昌是論壇創辦人，他指出，觀光局升格為觀光署後，很多人又提出升格觀光部的建議。但如果沒有改善觀光DNA，即使升格到觀光院都沒有用。今年觀光市場很特別，疫情解封後大家因太久沒出國，所以有出國旅行熱門的現象。
而網路上不斷拿墾丁與沖繩比較，蔡其昌說這是不當比喻，就像拿蘋果比橘子。台灣觀光在疫情後因環境改變，勢必面臨一波調整；墾丁觀光透過專家學者的想法與分享，或許停下腳步看看，反省調整一下，或許能有不錯新的開始。
觀光署副署長林信任說，墾丁從國際觀光飯店興起，到變成國人每年春吶的嗨點，甚至國際觀光客也慕名而來。最近墾丁有些調整，因應疫情後觀光需求的不同，各單位大力投入與支持是必要的，畢竟觀光是跨部會、跨地區的產業。
高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨則為墾丁加油，他說墾丁仍有許多好的業者，值得給予鼓勵與掌聲。而店家本身也必須重視質變，思考如何把品質提升，讓消費者感受到，把整個環境做好，觀光才會有希望。
墾丁福華飯店總經理張積光說，過去墾丁是很熱門的景點，經時空環境變遷，今天被汙名化，要如何把過去風華找回來，要下很大的功夫。墾丁現在是觀光重災區，希望政府在政策及資源上推動，相信可以讓墾丁風華再現。
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