沒風調雨順的日子...農業部開辦高粱收入保險 籲金門農民投保

近年來氣候變遷加劇，金門過去幾年不是發生嚴重乾旱就是暴雨，為穩定契作農民收入，農業部開辦高粱收入保險，為此農業金融署長李聰勇昨特別回到故鄉金門辦理說明會，除說明保單內容及投保方式外，並與現場農民面對面的溝通，聽取寶貴意見並現場交流及回應，特別籲請農民把握時效，有需求者可於9月30日前向金門縣農會投保。

據了解，為照顧地區農民、減輕農友負擔，金門高粱收入保險費除了農業部補助5成外，縣政府另外補助4成，農民僅需負擔1成保費；高粱雖為耐旱節水作物，但近幾年極端氣候影響，雨量分布差異相當大，如109年、110年連續兩年乾旱，年降雨量未達500公厘，111、112年颱風侵襲，年降雨量均降雨超過1000公厘，今年凱米颱風雖然未造成重大損失，但單日強降雨超過80公厘，適值高粱發芽期，造成少部分高粱受損。

因金門多數農地為「看天田」的形式，降雨時間與雨量決定農作收成好壞，依過去十年統計資料，豐年時每公頃高粱可收成1745公斤，但歉年時每公頃僅收成709公斤，落差相當大。

農業金融署表示，此次高粱收入保險有兩種不同的保障程度，分別為85%及95%，保費分別為每公頃2188元3834元，依據該署資料，目前每公頃基準產量為1400公斤，每公斤基準價格為20元。簡單來說，假若今年度金門全縣高粱平均產量為每公頃1265公斤，假如有納保95%保障程度的農友，不論個人收成是否高於平均產量，皆可依未達基準值95%產量(1330公斤)乘上20元作為補償，即可請領1300元保險費。