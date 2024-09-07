影／臨時取消仁武災損座談會居民錯愕 林岱樺：挑撥藍綠無助於事

高雄仁武區灣內地區歷年來多次淹水，7月25日凱米颱風更造成當地淹水最高超過130公分，居民為了淹水問題成立自救會，立委林岱樺原本今天召集官員要與居民開災損座談會，卻在昨夜突然宣布取消，居民錯愕不已，但今早仍有數十人拉起白布條表達心聲，大喊「還我不淹水家園」，呼籲市府比照日本東京或桃園市龍山里，在仁武蓋「地下宮殿」。

林岱樺說，她長期重視治水問題，也知道水患對地方居民生活的影響，為了更好地協助災後重建，9月2日已在立法院召開協調會議，爭取房舍重建200萬補助加低利貸款、房舍修繕50萬補助加低利貸款、工廠的修復，都已經獲得各部會的支持。她對災民的承諾，都已經具體實現。

林岱樺說，既然可以解決災民重建家園的期待，當然不必再勞師動眾讓鄉親奔波，她希望保護仁武地區居民，專注在災害復原焦點，所以取消原訂座談會，如果藉此挑撥藍綠政治口水，她認為無助於事，更不是真正關心地方的表現。

自救會成員吳姓女子說，她在仁武住了10多年，總共遇到3次淹水，每次淹水愈淹愈高，「淹到我們都心灰意冷」，市府水利工程整治看不到成效，這次凱米颱風家門外淹到胸口、家中淹到腰際，「冰箱、家具全都損壞，現在客廳沒有櫃子，全都換成角鋼」，希望市府能聽從居民建議，比照東京興建地下宮殿。

仁武區陳姓女子說，凱米颱風淹進家中都是黃泥水，夾帶泥沙甚至還有汽油味，因為有許多車輛泡水後，引擎內的油被淹水帶出；她請人來協助清除家中淤泥，1天就要2000元，總共花了好幾萬元，政府這次淹水50公分才補償3萬5000元，對災民來說根本不夠，居民的訴求就是「我們不要淹水，我們要治水」。

高雄仁武灣內地區的淹水問題多年來無法解決，居民在這次凱米颱風過後，成立淹水自救會，數周前立委林岱樺通知居民，表示將在今天邀集水利局與中央部會官員來仁武灣內國小開災損座談會，但昨天深夜10時許卻突然宣布取消。