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金沙風獅爺積木太搶手 上千位民眾漏夜搶抓只為它

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2024高粱老街風獅爺文化季的重頭戲「APP尋找風獅爺」活動，在8月23日上線，吸引不少親子尋獅去。記者蔡家蓁／攝影
2024高粱老街風獅爺文化季的重頭戲「APP尋找風獅爺」活動，在8月23日上線，吸引不少親子尋獅去。記者蔡家蓁／攝影

金沙鎮「尋找風獅爺」活動實在太熱門了，昨日凌晨進入第3周，也是旅行風獅爺更新後，可預約兌換年度風獅爺積木的基本門檻，為了在第一時間搶到兌換風獅爺積木的門票，不少「獅迷」漏夜搶抓，金沙陽宅老街更在凌晨破天荒出現塞車潮，讓人直呼「太誇張，2千隻一下就沒了」，堪稱是活動開辦8年來，最搶手的一次。

據了解，這項「尋找風獅爺」活動，有分台籍、金門籍與外籍，兌換門檻方面，金門籍需收集70尊一般風獅爺及10尊旅行風獅爺；台籍遊客需收集30尊一般風獅爺及3尊旅行風獅爺；而國際遊客則需收集滿10尊一般風獅爺及1尊旅行風獅爺。

其中旅行風獅爺是採取每周輪替4隻的方式，且每周不重複，由於完成任務要集滿10尊旅行風獅爺，因此，想要搶先取得積木「預約」兌換門票者，需抓緊旅行風獅爺出現的時機，錯過要再等一輪。昨日凌晨推出第3波的旅行風獅爺，只要在這周集滿10隻旅行風獅爺，外加70隻年度風獅爺便可順利兌換，不少人都再等這最後時刻。

昨天凌晨網路上就有網友分享陽翟老街「尋獅」塞車的盛況，之後2千隻的預約兌換門票，便快速的減少，才40分鐘，就兌換了500個，甚至很多「獅迷」為此失眠上網留言，默默祈禱，希望一早還能換得到。

根據網友提供資料，昨天上午8時43分2千隻就全兌換一空，網友驚訝這是推出以來破紀錄的一次，有人說「去年下班後還有幾百隻」，也有自嘲兌換數量下降的速度「比買股票還緊張」。也有網友回憶起當年「Pokemon GO」遊戲正夯的時候，有人甚至在農曆期間半夜出門抓寶，這次風獅爺活動的熱度堪比當時。

據了解，這款「尋找風獅爺」APP推出以來，就有不少民眾搶著收集，每年在活動展開的第一時間，就可以看到不少人騎著機車沿途收集，為的就是第一時間換到可愛的風獅爺積木，積木的價格甚至在網路上「水漲船高」。

金沙鎮長吳有家表示，沒想到今年這麼熱門，2千隻的風獅爺在8小時內全被兌換完，他說，得知昨凌晨有超多的「獅迷」到陽翟老街搶抓旅行風獅爺，可能影響到居民，金沙鎮公所也表達歉意。他也提到，雖然風獅爺積木沒了，但還有10月的月挑戰賽及最終摸彩，集滿條件後即可兌換每月不同的風獅爺主題紀念品，最終摸彩大獎是即將推出的iPhone16手機，都是不容錯過。

金沙鎮「尋找風獅爺」活動實在太熱門了，才40分鐘，風獅爺積木就兌換了500個，有人為此失眠上網留言，默默祈禱，希望一早還能換得到。圖／翻攝自網路
金沙鎮「尋找風獅爺」活動實在太熱門了，才40分鐘，風獅爺積木就兌換了500個，有人為此失眠上網留言，默默祈禱，希望一早還能換得到。圖／翻攝自網路
金沙鎮「尋找風獅爺」活動太熱門了，昨日凌晨進入第3周，不少網友為了能在第一時間搶到兌換風獅爺積木的門票，漏夜搶抓，金沙陽宅老街更在凌晨破天荒出現塞車潮，讓人直呼「太誇張」。圖／翻攝金門部落社團
金沙鎮「尋找風獅爺」活動太熱門了，昨日凌晨進入第3周，不少網友為了能在第一時間搶到兌換風獅爺積木的門票，漏夜搶抓，金沙陽宅老街更在凌晨破天荒出現塞車潮，讓人直呼「太誇張」。圖／翻攝金門部落社團
金沙鎮「尋找風獅爺」活動實在太熱門了，不到8小時，2千隻風獅爺積木就被兌換一空，在LINE社群引起討論。圖／翻攝LINE社群
金沙鎮「尋找風獅爺」活動實在太熱門了，不到8小時，2千隻風獅爺積木就被兌換一空，在LINE社群引起討論。圖／翻攝LINE社群

老街 金門 風獅爺

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