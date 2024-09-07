金沙風獅爺積木太搶手 上千位民眾漏夜搶抓只為它

金沙鎮「尋找風獅爺」活動實在太熱門了，昨日凌晨進入第3周，也是旅行風獅爺更新後，可預約兌換年度風獅爺積木的基本門檻，為了在第一時間搶到兌換風獅爺積木的門票，不少「獅迷」漏夜搶抓，金沙陽宅老街更在凌晨破天荒出現塞車潮，讓人直呼「太誇張，2千隻一下就沒了」，堪稱是活動開辦8年來，最搶手的一次。

據了解，這項「尋找風獅爺」活動，有分台籍、金門籍與外籍，兌換門檻方面，金門籍需收集70尊一般風獅爺及10尊旅行風獅爺；台籍遊客需收集30尊一般風獅爺及3尊旅行風獅爺；而國際遊客則需收集滿10尊一般風獅爺及1尊旅行風獅爺。

其中旅行風獅爺是採取每周輪替4隻的方式，且每周不重複，由於完成任務要集滿10尊旅行風獅爺，因此，想要搶先取得積木「預約」兌換門票者，需抓緊旅行風獅爺出現的時機，錯過要再等一輪。昨日凌晨推出第3波的旅行風獅爺，只要在這周集滿10隻旅行風獅爺，外加70隻年度風獅爺便可順利兌換，不少人都再等這最後時刻。

昨天凌晨網路上就有網友分享陽翟老街「尋獅」塞車的盛況，之後2千隻的預約兌換門票，便快速的減少，才40分鐘，就兌換了500個，甚至很多「獅迷」為此失眠上網留言，默默祈禱，希望一早還能換得到。

根據網友提供資料，昨天上午8時43分2千隻就全兌換一空，網友驚訝這是推出以來破紀錄的一次，有人說「去年下班後還有幾百隻」，也有自嘲兌換數量下降的速度「比買股票還緊張」。也有網友回憶起當年「Pokemon GO」遊戲正夯的時候，有人甚至在農曆期間半夜出門抓寶，這次風獅爺活動的熱度堪比當時。

據了解，這款「尋找風獅爺」APP推出以來，就有不少民眾搶著收集，每年在活動展開的第一時間，就可以看到不少人騎著機車沿途收集，為的就是第一時間換到可愛的風獅爺積木，積木的價格甚至在網路上「水漲船高」。