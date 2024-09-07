待轉區連槽化線 害人挨罰惹怨

高雄部分路段機車待轉區空間狹小還連結槽化線，交通尖峰時段機車被迫停在槽化線遭罰，引起民怨，議員要求交通局全面檢討修正，交通局指出，畫設槽化線是避免機車在待轉區被直行車輛追撞，全市約有700多處連結槽化線的待轉區，正進行標線修改。

民眾反映，高雄許多連結槽化線的機車待轉區面積小，擠不進待轉區的機車只好停在槽化線上，結果被拍照檢舉吃罰單。網友也說，依照道路交通管理處罰條例，槽化線不能跨越，也不能停車，市區遇到這種連結槽化線的小格子待轉區，騎士需先右轉靠右，再靠左閃過槽化線，之後向右急轉經過槽化線，再向左急轉進待轉區，一不小心超出待轉區範圍，還要倒車，過程繁瑣。

「政府的美意，不要變成罰單的來源」市議員白喬茵說，待轉區連結槽化線，原意是避免直行車輛與待轉區車輛交織，卻變成機車外溢到槽化線停等，衍生違規爭議，建議交通局全面體檢，塗銷不合理的槽化線。

市警局交通大隊表示，槽化線禁止跨越，違者可罰900元至1800元，機車暫停於槽化線，如經審認是待轉區空間不足、車道繪設動線不良所致，可施予勸導、免予舉發，但警方接到民眾檢舉，仍須依法開罰。

交通局表示，若因待轉區空間不足導致停到槽化線被開單，只要提出申訴，交通局會同意撤罰。