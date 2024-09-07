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河道高過護岸 荖濃溪亟待疏濬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
凱米颱風來襲時，六龜荖濃溪左側邊坡發生大規模崩塌，河道淤積更嚴重，從寶來一號橋看過去，河道與街道幾乎一樣高。記者徐白櫻／攝影
凱米颱風來襲時，六龜荖濃溪左側邊坡發生大規模崩塌，河道淤積更嚴重，從寶來一號橋看過去，河道與街道幾乎一樣高。記者徐白櫻／攝影

高雄荖濃溪六龜大橋以上河段逾10年未疏濬，凱米颱風過後，砂石堆積高度已淹沒舊護岸，寶來大街與河道落差不到5公尺，居民擔憂大街再次成為河道，小林村滅村悲劇重演，議員昨邀相關單位現勘，第七河川分署表示，將協助找臨時堆置場緊急清運，明年起展開為期5年的清運計畫，每年清疏100萬立方公尺土石。

荖濃溪寶來河段在八八風災過後堆積大量砂石，每逢溪水暴漲，橋梁就岌岌可危。前年寶來一號橋剛完成改建，之後的豪雨及凱米颱風又造成寶來至新開河段砂石淤積嚴重，土石甚至灌至寶來親水公園，讓居民惶恐不安。

市議員朱信強昨會同水利署及水利局人員會勘，寶來里長沈振揚說，200多戶里民集中居住在寶來大街兩側，八八風災時洪水宣洩不及，造成寶來大街大淹水；凱米颱風來襲時雨勢強勁，河床土石堆積的高度幾乎與街道差不多，大雨若來非常危險。

「下游用搶的、上游沒人要」朱信強說，寶來河床這次墊高5至10公尺，多年未疏濬是主因，砂石若要外運，光交通運輸成本至少貴一倍，且山上受限於水源區，無法設置預拌混凝土廠，清運後的砂石須運下山，砂石包商根本不想做賠本生意。

水利局長蔡長展表示，荖濃溪砂石堆積愈來愈嚴重，須清淤的河段涉及水利署與水土保持署權責，建議相關機關提出有效的堆置計畫，不要像過去僅局部清淤，大雨一來又恢復原狀。水利局會先解決砂石堆置場問題，後續再研商砂石如何運用。

第七河川分署人員說，砂石疏濬外運的成本高，曾花8000萬元僅清運20萬立方公尺土石，且溪底便道常沖毀，居民也不願意砂石車行走道路，所以改處理河道淤積問題；這次光是上游的明霸克露橋就堆積400萬立方公尺土石，增加的砂石量難以估算，中央已核定18.8億元，執行荖濃溪上游防災韌性計畫。

凱米颱風 水利局 砂石

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