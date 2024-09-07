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國寶「法華經」 佛光山佛陀紀念館展出

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
故宮典藏國寶法華經及美術特展昨天移師高雄佛光山佛陀紀念館展出。記者郭韋綺／攝影
故宮典藏國寶法華經及美術特展昨天移師高雄佛光山佛陀紀念館展出。記者郭韋綺／攝影

國立故宮博物院典藏國寶法華經及美術特展昨天移師高雄佛光山佛陀紀念館展出，43件唐宋元明清5個朝代，橫跨1500年的經書等文物分兩檔展出，結合投影、動畫等方式，讓南台灣的民眾一飽眼福，盡覽佛教文物之美，即日起展至明年3月16日，是佛陀紀念館首度迎來國寶展出。

法華經是大乘佛教初期的經典，西元3世紀傳入中國，因鼓勵寫刻佛經與造像，經書描述的故事膾炙人口，適合成為美術題材，因此產生大量宗教藝術作品，除敦煌藏經洞法華經是數量最多的，故宮典藏法華經居次。

故宮博物院長蕭宗煌說，宗教文物及藝術品向來是世界各大博物館重要典藏，故宮擁有許多佛教文物，南院設有佛陀形影-院藏亞洲佛教藝術之美常設展，法華信仰是東亞佛教文化圈的一大特色，2年前在故宮籌辦的法華經及美術特展大受歡迎，這次與佛陀紀念館合作，展覽著重原汁原味呈現。

佛光山常務副住持慧傳法師說，此次展覽有三大亮點，隋文帝至清代乾隆等歷代護持法華經皇帝事蹟故事，其次文物中足見書法家蘇軾、顏真卿、管正因等精彩書藝，也呈現觀世音菩薩普門品影響力。

策展人南院處助理研究員鍾子寅表示，觀世音菩薩普門品被東亞佛教徒日常唸誦，觀音信仰在東亞盛行，展覽借用解析佛典的三分法，分成序分、正宗分、流通分，介紹法華經在印度成立背景及美術內容與圖繪的發展等。

這項展覽分兩檔次展出43件經書等文物，搭配投影、動畫等方式，呈現經書中的菩薩繪像，第二檔次將於12月14日換展，展場防盜、防震系統比照故宮等級，監視器360度無死角。

佛教 國立故宮博物院 文物

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