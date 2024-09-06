中山大學寢室牆發霉、床破洞...住宿生崩潰 校方：立即維修

大學下周開學，住宿生也開始搬進學校宿舍，高雄中山大學今天有學生進入宿舍，看見寢室內發霉爛掉的牆、床板破了一個大洞，地面還有垃圾，崩潰說「這是頂級宿舍嗎？」校方表示，已立即聯絡清潔人員及木工進行維修，也協助學生更換到其他寢室。

中山大學一名住校新生在社群媒體貼文，指期待住校舍的心情大崩壞，她貼出照片，發霉爛掉的牆、床板破了一個大洞，地板還有垃圾，並傻眼寫道：「多番波折拿到宿舍鑰匙，開門準備迎接新的學期，不就還好床沒有靠窗發霉爛掉的牆，冷氣打開不用待10分鐘直接過敏，未來還要生活一年？」文未還寫：「被暖到了，明天去看隔壁房會不會好一點。」

針對學生的反應，中山大學校方回應，宿服組同仁於9月5日下午5點半左右，看到網路上學生反應房況不佳情況，負責清宿的行政同仁立即主動聯絡學生，並詢問是否需要立即換房間，學生表示當天不會留宿。因當時清潔人員已下班，因此同仁當場聯絡清潔人員隔日一早進行寢室清潔工作。

此外也聯繫木工重新訂製床板，由於木工無法立即維修好，當下已安排調撥其他寢室安置學生，並於今早主動通知學生協助更換寢室。