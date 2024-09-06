北竿機場擴建案 民代質疑會議紀錄未送民航局

北竿鄉代詹庭語今天質疑，連江縣府至今未將3月舉辦之北竿機場跑道擴建工程說明會會議紀錄送交民航局，認為縣府被動態度坐實此案未獲地方共識。

對此，連江縣政府交通旅遊局長劉性謙接受中央社記者訪問強調，會議紀錄已透過E-mail方式送交給民航局，並非民代所指之至今仍未提供。

此外，針對北竿機場跑道擴建工程，劉性謙說，已設立鄉親建議意見專用電子郵件信箱（tt083622408@gmail.com），民眾可透過E-mail反映對該案意見，交旅局彙整後會定期轉送民航局，但不會公開個別民眾之意見。

民進黨籍連江縣北竿鄉民代表詹庭語今天透過個人Facebook，公開連江縣政府於3月舉辦之「北竿機場跑道與新航站區擴建工程建設計畫說明會」會議紀錄。

詹庭語強調，縣府於會中承諾會將民眾意見轉送民航局，但今天透過立法委員洪申翰向交通部詢問縣府是否送交會議紀錄，「民航局說，沒有」。

詹庭語認為，該工程將在北竿耗費數十年，投入上百億，但縣府態度消極被動，行事作風躲躲藏藏，是否正好坐實為一個沒有地方共識之開發案。他更提醒，若縣府繼續不主動跟中央溝通，一旦中央政府決定不再支持，即便是行政院核定案件，也有可能被暫緩執行。

此外，詹庭語亦披露取得會議紀錄之往來公文，5月北竿鄉民代表會共同提案請縣府公布前述會議紀錄，縣府先於6月以密件函覆北竿鄉代會，7月鄉代會發函要求解密，9月初縣府才正式回覆同意解密。