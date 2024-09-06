金門今表揚體育績優師生 透露李洋奪奧獎金月底頒發

選在體育節前夕，金門縣政府今天假金城國中藝文中心舉行「金門縣體育節表揚大會暨體育活動成果展演」，表揚地方熱心體育社團人員59人、熱心體育學校師生暨體育績優學生145人與運動i台灣2.0計畫卓越執行單位，總計3類獎項，共有234人次獲獎，合計頒發獎金新台幣20萬3千元；至於備受關注的巴黎奧運羽球男金牌選手李洋的獎金，據悉，將等到月底他回到金門，才會進行頒獎。

今天的體育節表揚大會由副縣長李文良主持，與會貴賓包含教育處長孫麗琪、體育場長王志仁、各鄉鎮長、中小學校長與體育界代表等。開場由金寧中小學帶來的太鼓表演拉開序幕，現場近400人熱情參與，其中獲獎學生也在師長的帶領下，參加表揚大會，接受這一年來的努力與肯定。

李文良感謝體育會理事長唐麗輝所率領的各單項委員會以及各級學校所屬教職夥伴、同學們的努力付出，創造出金門縣豐碩的體育成果。他也強調，縣府團隊會全力推動本縣體育發展，採重點式培育、有效分配資源，以拔尖並塑造運動風氣，金門近幾年體育發展在各界努力之下，交出很漂亮的成績單，希望大家繼續一起努力，讓體育運動在金門更加蓬勃發展。

今天表揚地方熱心體育社團人員59人、熱心體育學校師生暨體育績優學生145人，運動i臺灣2.0計畫卓越執行單位，總計3類獎項，共計有234人次獲得表揚，合計頒發獎金新臺幣20萬3千元。