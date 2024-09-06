快訊

台北羽賽／最後一舞止步8強 戴資穎無緣第6冠

濃煙竄天...社子島工廠大火出動118警消 射水近4小時撲滅火勢

詐獨居老人不動產…坦承收6萬6偽造遺囑 書記官貪汙罪羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門今表揚體育績優師生 透露李洋奪奧獎金月底頒發

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣教育處長孫麗琪（右四）頒獎表揚各類體育績優人員，圖為頒發開瑄國小的績優師生。記者蔡家蓁／攝影
金門縣教育處長孫麗琪（右四）頒獎表揚各類體育績優人員，圖為頒發開瑄國小的績優師生。記者蔡家蓁／攝影

選在體育節前夕，金門縣政府今天假金城國中藝文中心舉行「金門縣體育節表揚大會暨體育活動成果展演」，表揚地方熱心體育社團人員59人、熱心體育學校師生暨體育績優學生145人與運動i台灣2.0計畫卓越執行單位，總計3類獎項，共有234人次獲獎，合計頒發獎金新台幣20萬3千元；至於備受關注的巴黎奧運羽球男金牌選手李洋的獎金，據悉，將等到月底他回到金門，才會進行頒獎。

今天的體育節表揚大會由副縣長李文良主持，與會貴賓包含教育處長孫麗琪、體育場長王志仁、各鄉鎮長、中小學校長與體育界代表等。開場由金寧中小學帶來的太鼓表演拉開序幕，現場近400人熱情參與，其中獲獎學生也在師長的帶領下，參加表揚大會，接受這一年來的努力與肯定。

李文良感謝體育會理事長唐麗輝所率領的各單項委員會以及各級學校所屬教職夥伴、同學們的努力付出，創造出金門縣豐碩的體育成果。他也強調，縣府團隊會全力推動本縣體育發展，採重點式培育、有效分配資源，以拔尖並塑造運動風氣，金門近幾年體育發展在各界努力之下，交出很漂亮的成績單，希望大家繼續一起努力，讓體育運動在金門更加蓬勃發展。

今天表揚地方熱心體育社團人員59人、熱心體育學校師生暨體育績優學生145人，運動i臺灣2.0計畫卓越執行單位，總計3類獎項，共計有234人次獲得表揚，合計頒發獎金新臺幣20萬3千元。

據了解，備受關注的李洋體育獎金，縣府將依「金門縣體育績優獎勵實施要點」及「金門縣績優運動選手訓練補助金發給要點」相關規定，發給李洋奧運金牌獎金新台幣300萬元，入選國手獎金10萬元，績優運動選手訓練補助金每月5萬元核發4年（計240萬元），總獎金合計550萬元，將等到李洋在本月25日返鄉時，再由縣長陳福海親自頒發表揚。

金門副縣長李文良（左）頒獎表揚熱心體育社團人員李光杏。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（左）頒獎表揚熱心體育社團人員李光杏。記者蔡家蓁／攝影
金門縣教育處長孫麗琪（左五）頒獎表揚各類體育績優人員，並與獲獎師生合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣教育處長孫麗琪（左五）頒獎表揚各類體育績優人員，並與獲獎師生合影。記者蔡家蓁／攝影

運動 金門 體育

延伸閱讀

台北羽賽／麟洋配爆冷出局 王齊麟超自責、李洋感謝球迷

台北羽賽／奧運雙金「麟洋配」意外出局 王齊麟自責打得很爛

台北羽賽／回主場有壓力有助力 楊博軒笑說：下一場讓李哲輝秀

台北羽賽／來看戴資穎！一姊3連霸第一步中午登場

相關新聞

金門今表揚體育績優師生 透露李洋奪奧獎金月底頒發

選在體育節前夕，金門縣政府今天假金城國中藝文中心舉行「金門縣體育節表揚大會暨體育活動成果展演」，表揚地方熱心體育社團人員...

視察高鐵延伸屏東計畫 陳世凱：年底前確定路線

交通部長陳世凱今天視察高鐵屏東站特定區，陳世凱說，高鐵延伸屏東路線可望年底前確定，定案前，台鐵、高鐵雙鐵共構車站高架化工...

高鐵延伸屏東路線年底決定 台鐵六塊厝站先規畫動工

交通部長陳世凱今天到屏東台鐵六塊厝車站，視察高鐵延伸屏東規畫情形。陳世凱表示，希望年底前高鐵延伸屏東段路線能定案，在定案...

部立澎湖醫院電腦斷層掃描儀啟用 AI可當醫師得力助手

衛生福利部澎湖醫院電腦斷層掃描儀今天啟用，衛生福利部長邱泰源跨海主持啟用儀式。澎湖縣長陳光復說，全新儀器上線後，新儀器具...

來自大陸、香港愛上金門 移民署訪視築夢計畫獲獎新住民

金門縣新住民人口數約3千多人，幾乎平均每15戶就有1位新住民，移民署副署長陳建成昨偕同大陸委員會法政處組長李佩儒、港澳蒙...

「河床快跟寶來大街一樣高」 六龜居民陳情盼疏濬河道砂石

高雄荖濃溪六龜大橋以上河段逾10年未疏濬外運砂石，凱米颱風過後，砂石堆積高度已經淹沒舊護岸，嚴重影響通洪能力，寶來大街與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。