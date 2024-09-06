視察高鐵延伸屏東計畫 陳世凱：年底前確定路線

交通部長陳世凱今天視察高鐵屏東站特定區，陳世凱說，高鐵延伸屏東路線可望年底前確定，定案前，台鐵、高鐵雙鐵共構車站高架化工程可提前規劃。

陳世凱表示，高鐵一定會在屏東設置站點，且會做高鐵、台鐵共構車站，高鐵屏東站會預留延伸尾軌，盼在任內完成高鐵延伸屏東。未來也規劃將台鐵六塊厝站遷移2.6公里與高鐵共構，便利轉乘。

屏東縣政府表示，尊重交通部的規劃，盼此案盡速推動進入二階環評，高鐵特區的聯外道路也將與中央合作積極研議。

陳世凱說，縣府於8月27日公告高鐵屏東車站特定區計畫第一階段實施，在屏東縣長周春米的努力下，土地規劃進度超前，交通部的腳步也會加快。

陳世凱強調，高鐵延伸屏東路線無論是經由高雄市區的高雄案，或是由左營站往北經仁武、鳥松、大樹等區進入屏東的左營案，目前就各種方案審慎評估，可望於年底前確認。

屏東縣政府秘書長楊慶哲表示，雖然高鐵南延屏東尚未通車，縣府團隊努力整合周邊產業、生活、商業機能，打造高鐵特定區成為屏東新都心，特定區內包括屏東科技產業園區（擴區）、屏東科學園區、實驗中學、國際棒球場等建設，預定民國116年全數完工。

縣府表示，鐵道局正在進行高鐵延伸屏東計畫綜合規劃及第二階段環境影響評估，縣府皆持續與鐵道局合作並掌握進度，待二階環境影響評估通過，受鐵道局委託的區段徵收也將儘速辦理，聯外道路也持續與中央共同研議。