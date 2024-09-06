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高市茂林 衛生所開辦專科遠距醫療服務

中央社／ 高雄6日電

為突破醫療地理距離及專科限制，提升醫療品質可近性服務，高雄市茂林區啟用專科遠距醫療服務，為當地居民提供更便捷醫療照護，提供滿足在地醫療服務品質需求。

高雄市衛生局向衛福部爭取原民地區醫療補助，民國111年那瑪夏區衛生所已獲補助開辦遠距醫療，今年新增茂林區衛生所獲得遠距醫療設備經費新台幣200多萬元補助，建置完成遠距門診各項軟硬體設備。

衛生局表示，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，將耳鼻喉科、眼科及皮膚科等專科醫療門診帶到當地衛生所，透過專業遠端連線設備與病人交談，讓專科醫師跨越時間、空間距離和在地醫師共享資訊，以最快速回應臨床病人需求，讓會診醫師如親臨現場，提供零距離會診服務。

茂林區衛生所長陳明德表示，啟用遠距視訊診療後，民眾對於使用遠距視訊診療感到新奇也覺得方便許多，對於遠距視訊診療政策感到相當滿意。未來將拓展更多科別的遠距診療服務，進一步提供全人全程照護 。

衛生局強調推廣遠距醫療是落實平權，縮小城鄉差距重要措施之一，從112年10月起爭取偏遠地區遠距醫療納入健保給付服務，在今年7月16日中央健康保險署專家委員會審議通過，8月27日核定公告實施。未來將陸續在高雄市其他偏遠地區擴展這項服務，確保每位市民都享有公平醫療照護。

依衛生局資訊，茂林區衛生所於每週一上、下午提供耳鼻喉科遠距醫療服務；週四上、下午，以及週五下午提供眼科服務；週二、三、四上午提供皮膚科服務。

衛生局 衛生所 遠距

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