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連江縣台北市消防局簽署支援協定 加強合作

中央社／ 連江縣6日電

連江縣政府消防局今天與台北市政府消防局簽署搶救相互支援協定，及5G救護車視訊合作備忘錄，盼借重北市豐富實務經驗，提升縣內救護與救助品質。

連江縣消防局新聞資料指出，今日舉行5G救護車視訊聯防啟用暨搶救相互支援協定典禮，連江縣由秘書長張龍德、消防局長曹典鈺代表，台北市政府則由消防局長莫懷祖代表，簽署「5G救護車視訊聯防合作備忘錄」及「搶救相互支援協定」。

消防局表示，與台北市消防局間雖有交流，但透過簽署搶救相互支援協定，使交流常態化。未來雙方將著重在搶救相關人員與器材上交流外，今年已派人前往北市受訓2個月，也計畫請北市消防局派員協助指導縣內消防員，加強救災救助之訓練。

消防局強調，連江縣位處離島，人口少導致案件量不多，消防員較難透過執行勤務累積大量經驗。透過與北市交流，讓第一線增加更多實務上經驗。而近年局內大力推廣科技救災，更盼在台北市消防局協助下，提升消防機器人與無人機操作技巧。

至於5G救護車視訊聯防合作，消防局強調，馬祖醫療資源相對缺乏，透過遠傳電信捐贈5G救護車視訊系統，於救護車上到院前緊急救護，皆能以視訊方式獲得台北市消防局高級救護隊即時指導，以及事後精進回饋，進而提升全縣救災救護品質。

遠傳電信於今日之典禮中，由企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵代表，捐贈1套5G救護車視訊系統予連江縣政府。

北市 救護車 消防員

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