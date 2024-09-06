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高鐵延伸屏東路線年底決定 台鐵六塊厝站先規畫動工

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台鐵六塊厝站現只是招呼站，未來將西移2.6公里與高鐵共構。記者潘奕言／攝影
台鐵六塊厝站現只是招呼站，未來將西移2.6公里與高鐵共構。記者潘奕言／攝影

交通部長陳世凱今天到屏東台鐵六塊厝車站，視察高鐵延伸屏東規畫情形。陳世凱表示，希望年底前高鐵延伸屏東段路線能定案，在定案前台鐵與高鐵共構的六塊厝站可先規畫動工，同時將該段台鐵路廊高架化，讓高鐵屏東車站特定區不會因鐵路分割影響南北交通。

高鐵屏東車站特定區今年8月20日已經內政部核定，共307.15公頃。區內有5項公建計畫，其中科技產業園區擴區預計2025年完工，運動休閒園區、實驗中學、科學園區都預計2027年完工。

高鐵延伸屏東後，台鐵六塊厝站預計西移2.6公里與高鐵共構，兩站間設有約100公尺的穿層堂連結，方便旅客轉乘。陳世凱說，不管高鐵高雄段要走左營或高雄車站，屏東高鐵站一定會興建，在路線決定前，台鐵方面可先規畫動工。

立委鍾佳濱建議，目前六塊厝站到屏東車站間鐵路只是土堤還未高架化，未來高鐵特區完成後，鐵路從中穿過分割園區，南北交通無法串連，建議連同台鐵六塊厝站工程一起進行鐵路高架化；陳世凱也指示鐵道局，與六塊厝站一起進行規畫。

立委蘇清泉則表示，屏東高鐵園區平均海拔只有7公尺，歷年來只要颱風豪雨就會淹水，相關滯洪工程一定要規畫好。另外高鐵園區以南的舊科技產業園區已30年，道路系統仰賴台1線及屏189線，必須更新提升才能與高鐵園區有效串連。

縣府秘書長楊慶哲表示，鐵道局目前正在進行高鐵延伸屏東計畫綜合規畫，及第二階段環境影響評估，縣府除了打造高鐵特定區成為屏東新都心，待二階環評通過，將辦理區段徵收，也將與中央共同研議對聯外道路建設。

交通部長陳世凱（左2）今天到屏東台鐵六塊厝車站，視察高鐵延伸屏東規畫情形立委鍾佳濱（左3）及蘇清泉（左1）也一同前往。記者潘奕言／攝影
交通部長陳世凱（左2）今天到屏東台鐵六塊厝車站，視察高鐵延伸屏東規畫情形立委鍾佳濱（左3）及蘇清泉（左1）也一同前往。記者潘奕言／攝影
台鐵六塊厝站現只是招呼站，未來將西移2.6公里與高鐵共構。記者潘奕言／攝影
台鐵六塊厝站現只是招呼站，未來將西移2.6公里與高鐵共構。記者潘奕言／攝影

台鐵 屏東 高鐵

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