高雄國賓改建受質疑 工務局：容積並非最高

高雄國賓飯店危老案容積率1142%，引發外界質疑，市府將委託第3方重新評估。高雄市工務局強調，國賓案容積並非最高，且該案是採全國一致的危老重建標準給予容積獎勵。

京華城案延燒，高雄國賓飯店改建案容積也備受關注。部分人士質疑高雄國賓案容積比台北京華城還高。高雄市工務局今天表示，高雄國賓案並非最高，且該案是依全國一致的危老重建標準給予容積獎勵。

工務局透過新聞稿重申，京華城、台北國賓及高雄國賓的都市計畫使用分區不同，基準容積率也不同，三者分別為商三特560%、商三560%及商五840%。至於獎勵容積倍數，分別為京華城1.5倍、台北國賓1.4倍，及高雄國賓1.36倍。

針對民眾陳情高雄國賓飯店109年建築物公安申報耐震能力初評數值，和111年申請危老重建耐震能力評估數值有所落差；工務局表示，為釐清評估數值的爭議，將依據行政程序法第36條及第41條規定，依職權公開委託第3方專業機構辦理本案危老重建耐震能力初評作業。

工務局強調，危老重建案都是由申請人委託經內政部認可委託的32間專業機構，進行危老建築耐震初評，再經由專業機構進行審查，再依程序給予獎勵容積，相關程序都是依法依規辦理，並無特例。

工務局進一步說明，目前高雄國賓案尚未完成申請建築執照程序，後續仍會透過都市設計審議、交通影響、環境影響評估、結構審查及建造執照等審查程序，嚴格把關危老重建計畫，維護市民權益。