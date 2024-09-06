來自大陸、香港愛上金門 移民署訪視築夢計畫獲獎新住民

金門縣新住民人口數約3千多人，幾乎平均每15戶就有1位新住民，移民署副署長陳建成昨偕同大陸委員會法政處組長李佩儒、港澳蒙藏處組長李晉梅及財團法人海峽交流基金會科長陳穎慶等人，來金門訪視築夢計畫獲獎者「戰地之花福利社」的崔桂芳、海之風玫瑰莊園的李峰及東一點紅民宿的林秀閑，用實際行動表政府對新住民的重視。

在莒光樓對面開設「戰地之花福利社」的大陸籍新住民崔桂芳，因受到金門純樸生活及戰地歷史文化所吸引，決定經營具有金門在地特色的商店，結合戰地文化的巧思創意，她常身著軍服將打扮成「女兵」，一身軍綠的工作服勾起不少退役軍人的回憶。

崔桂芳說，店內所販售高粱米所熬煮調製而成的「戰地之花奶茶」及戰地精釀啤酒，是她的招牌作，她提及，店內所販售的商品不僅記載著金門重要的史事，也是許多退役軍人的回憶，與金門這塊土地深厚的情感連結。崔桂芳也以「木棉心、金門情」獲得第10屆築夢計畫的創意與行銷組獎。

長期行銷金門海上之美的大陸女婿李峰，出生在廈門鼓浪嶼富裕洋樓之家，自幼喜歡閩南式建築及田野生活環境，兒時常聽祖母提及台灣，台灣便成為李峰心中深沉的記憶。李峰在廈門經營旅行社兼帶團領隊及遊艇公司20餘年，在因緣際會下與妻子潘蕙認識結婚，熱愛海上帆船運動與旅遊的他，在政府開放小三通後帶團到金門旅遊，發現金門的環境和年幼時生活的廈門一樣純樸，勾起孩童時思念的回憶，加上金門潔淨的海域適合風力帆船等水上活動，婚後便在金門經營「海之風玫瑰莊園」。

此外，熱心公益的李峰，也利用本身專業知識與技能，教導國小學童野外求生知識，同時也擔任夏令營義工，透過各式探索教育引導學員勇於挑戰自我、關愛大自然，要將金門海上之美行銷給全世界。

來自香港的新住民林秀閑與丈夫楊再添在金門經營東一點紅民宿，夫妻倆時常帶旅客去潮間帶，看招潮蟹、牡蠣田，以及金門特有的軌條砦和高粱田美景，導覽古生物鱟等自然生態活動，深度旅遊方式廣受遊客的好評，並獲得交通部好客民宿及金門優良民宿肯定。