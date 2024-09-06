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部立澎湖醫院電腦斷層掃描儀啟用 AI可當醫師得力助手

聯合報／ 記者徐白櫻／澎湖即時報導
衛生福利部澎湖醫院電腦斷層掃描儀今天啟用，眾多嘉賓參加盛會。圖／澎湖縣府
衛生福利部澎湖醫院電腦斷層掃描儀今天啟用，眾多嘉賓參加盛會。圖／澎湖縣府

衛生福利部澎湖醫院電腦斷層掃描儀今天啟用，衛生福利部長邱泰源跨海主持啟用儀式。澎湖縣陳光復說，全新儀器上線後，新儀器具備更清晰影像、低輻射劑量及搭配AI輔助判讀等功能，各單位持續為改善離島醫療而努力。

院內大廳舉辦揭牌啟用典禮，盛大儀式在馬公高中合唱團優美歌聲中展開。澎湖縣長陳光復、衛生福利部長邱泰源、議長陳毓仁及立委楊曜等人參與，共同見證澎湖醫療邁入新的里程碑。

縣長陳光復說，為減輕鄉親赴台就醫的負擔與風險，縣府向中央爭取設置放射腫瘤治療中心，另聯手醫學中心簽署策略聯盟、籌措經費培育護理公費生及爭取離島地區醫事人員養成名額，多管齊下，為澎湖醫療體系注入新血。

院方指出，電腦斷層掃描儀功能齊全，具備0.35秒掃描速度，可以更精確且快速地提供醫療檢查影像，另具備低輻射劑量、搭配AI輔助判讀等項功能，加速病情診斷過程，協助醫生評估病情，擬定最佳治療方案。

衛生福利部澎湖醫院電腦斷層掃描儀今天啟用，新儀器可提供更快更精確的檢驗結果。圖／澎湖縣府提供
衛生福利部澎湖醫院電腦斷層掃描儀今天啟用，新儀器可提供更快更精確的檢驗結果。圖／澎湖縣府提供

澎湖縣 陳光復

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