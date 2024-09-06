「河床快跟寶來大街一樣高」 六龜居民陳情盼疏濬河道砂石

高雄荖濃溪六龜大橋以上河段逾10年未疏濬外運砂石，凱米颱風過後，砂石堆積高度已經淹沒舊護岸，嚴重影響通洪能力，寶來大街與河道高度落差不到5公尺，居民「擔憂大街再次成為河道」，民代直指砂石運費高導致疏濬工程發包不易，擔心滅村悲劇重演。第七河川分署表示，將找臨時堆置場緊急清運，明年起展開為期5年的河道清疏計畫，每年可清運100萬立方公尺土石。

針對河道淤積問題，議員朱信強今早邀集水利署、市府水利局及六龜公所等單位人員會勘研擬解決辦法。

寶來里長沈振揚說，寶來里多數人集中居住寶來大街兩側，大約200多戶，八八風災時洪水宣洩不及，流入寶來大街造成淹水；此次颱風過後，這次颱風雨勢強勁，砂石又墊高河床高度，河床高度幾乎與街道差不多，大雨若來非常危險。

「下游用搶的、上游沒人要！」朱信強指出，寶來河床此次土石又墊高5至10公尺，多年未疏濬是主因，砂石若要外運，光交通運輸成本比平度至少貴一倍，且受限於水源區，山上幾乎無法成立預拌混泥土廠，清運之後的砂石必須運下山，砂石包商不想做賠本生意，

水利局長蔡長展表示，荖濃溪河床的砂石堆積愈來愈嚴重，須清淤河段涉及水利署與水保署權責，建議相關機關提出有效的堆置計畫，不要再像過去僅局部清淤，大雨一來又恢復原狀，眼前先解決砂石堆置場問題，後續再研商砂石運用問題。