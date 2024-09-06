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「河床快跟寶來大街一樣高」 六龜居民陳情盼疏濬河道砂石

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄六龜荖濃溪河道的土石淤積嚴重，今早議員朱信強（左三白帽者）會同市府及水利署人員前往寶來會勘。記者徐白櫻／攝影
高雄六龜荖濃溪河道的土石淤積嚴重，今早議員朱信強（左三白帽者）會同市府及水利署人員前往寶來會勘。記者徐白櫻／攝影

高雄荖濃溪六龜大橋以上河段逾10年未疏濬外運砂石凱米颱風過後，砂石堆積高度已經淹沒舊護岸，嚴重影響通洪能力，寶來大街與河道高度落差不到5公尺，居民「擔憂大街再次成為河道」，民代直指砂石運費高導致疏濬工程發包不易，擔心滅村悲劇重演。第七河川分署表示，將找臨時堆置場緊急清運，明年起展開為期5年的河道清疏計畫，每年可清運100萬立方公尺土石。

針對河道淤積問題，議員朱信強今早邀集水利署、市府水利局及六龜公所等單位人員會勘研擬解決辦法。

寶來里長沈振揚說，寶來里多數人集中居住寶來大街兩側，大約200多戶，八八風災時洪水宣洩不及，流入寶來大街造成淹水；此次颱風過後，這次颱風雨勢強勁，砂石又墊高河床高度，河床高度幾乎與街道差不多，大雨若來非常危險。

「下游用搶的、上游沒人要！」朱信強指出，寶來河床此次土石又墊高5至10公尺，多年未疏濬是主因，砂石若要外運，光交通運輸成本比平度至少貴一倍，且受限於水源區，山上幾乎無法成立預拌混泥土廠，清運之後的砂石必須運下山，砂石包商不想做賠本生意，

水利局長蔡長展表示，荖濃溪河床的砂石堆積愈來愈嚴重，須清淤河段涉及水利署與水保署權責，建議相關機關提出有效的堆置計畫，不要再像過去僅局部清淤，大雨一來又恢復原狀，眼前先解決砂石堆置場問題，後續再研商砂石運用問題。

第七河川分署人員說，砂石疏濬外運的成本高，溪底便道常沖毀，居民也不願意砂石車行走道路，曾花8千萬僅清運20萬立方公尺土石，所以每年改以河道整理處理淤積問題；此次光上游明罷克露橋就堆積400萬立方公尺土石，整個河段增加的砂石量難以估算，中央已核定18.8億元執行荖濃溪上游防災韌性計畫。

六龜荖濃溪上游河道淤積愈來愈嚴重，凱米颱風過後，土石幾乎已經覆蓋早年興築的護岸，居民擔心大水一來就會漫過堤防，淹入寶來大街。記者徐白櫻／攝影
六龜荖濃溪上游河道淤積愈來愈嚴重，凱米颱風過後，土石幾乎已經覆蓋早年興築的護岸，居民擔心大水一來就會漫過堤防，淹入寶來大街。記者徐白櫻／攝影
凱米颱風來襲，六龜荖濃溪左側邊坡又發生大規模崩塌，河道淤積更嚴重，從寶來一號橋看過去，河道與街道落差不大，幾乎一樣高。記者徐白櫻／攝影
凱米颱風來襲，六龜荖濃溪左側邊坡又發生大規模崩塌，河道淤積更嚴重，從寶來一號橋看過去，河道與街道落差不大，幾乎一樣高。記者徐白櫻／攝影
凱米颱風來襲，荖濃溪左側邊坡又發生大規模崩塌，河道淤積更嚴重，從寶來一號橋看過去，河道與街道落差不大，幾乎一樣高。記者徐白櫻／攝影
凱米颱風來襲，荖濃溪左側邊坡又發生大規模崩塌，河道淤積更嚴重，從寶來一號橋看過去，河道與街道落差不大，幾乎一樣高。記者徐白櫻／攝影

凱米颱風 水利局 砂石

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