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高雄演唱會經濟帶動商機 食宿遊購5大優惠

中央社／ 高雄6日電

高雄演唱會經濟持續發威，根據市府統計，今年截至8月已有近百場演唱會，經濟產值約30億元。也帶動旅宿商機，高雄市觀光局表示，本週末市區住房率近9成，部分旅館已滿房。

本週末起歌手火星人布魯諾BrunoMars、Energy、ONE OK ROCK、韓團「Stray Kids」、英國「接招合唱團」及名曲製造機「Charlie Puth」等陸續開唱。

高雄市長陳其邁表示，高雄演唱會一波波，歌迷們只要憑演唱會票根就可享受市府推出的多重優惠，送給歌迷粉絲的優惠好康也不間斷，希望大家能盡情享受、感受高雄熱情。

觀光局今天發布新聞稿表示，除商圈夜市優惠券、一卡通綠點、5大百貨公司優惠及9場主題前夜祭外，市府也整合風景區店家、藝文場館等，推出「加食延暢」、「城市派對」、「旅宿優惠」、「景優惠點」及「百貨優惠」5大優惠。

觀光局長高閔琳表示，為延續擴大演唱會經濟效益，整合風景區店家及場域，包括愛河畔「白色戀人貨櫃屋」、「愛河走走」、「貢多拉船」、旗津「海之星沙灘俱樂部」、「旗津豪華露營區」、「蓮潭滑水主題樂園」、「崗山之眼」、「寶來花賞溫泉公園」及壽山動物園「光室咖啡」等，只要憑票根可享多項優惠。

高雄文化局長王文翠表示，持演唱會門票的歌迷，可享優惠參觀市立美術館的「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」特展、打狗英國領事館、高雄流行音樂中心常設展，以及駁二藝術特區等文化地標，並體驗文化遊艇遊高雄港優惠行程。

此外，觀光局也邀高市86家飯店旅宿業，提供「演唱會前1夜或演唱會後1日」住宿優惠，歌迷只要持演唱會票根入住即享優惠。承億酒店9月也推出一泊一食專案優惠，邀請房客造訪無邊際泳池，並享受泳池旁的池畔酒吧雙人套餐。

演唱會 觀光局

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