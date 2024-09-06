高雄奇葩「待轉區」格位小又畫槽化線？網友批：風險高

高雄有部分路段的機車左轉待轉區不僅狹小，前方還直接連結槽化線，有騎士在交通尖峰期間擠不進待轉區，停在槽化線上被檢舉開罰900元。民代說，交通局為了避免直行車誤入待轉區而畫設槽化線，但美意不要變成罰單的來源，應全面體檢並塗銷不合理的槽化線。交通局說，將持續檢討路口槽化線位置及線型。

高市交通局表示，槽化線意義上形同障礙物，在T字路口或無法設置停車彎的路段，可避免機車在待轉區內被直行車輛追撞的風險，高雄約有700多處直接連結槽化線的機車待轉區，目前正全面持續進行待轉區的標線修改。

讀者反映，高雄許多路段的機車待轉區前方連結槽化線，但待轉區的面積小到停放2、3輛機車就停不下，如果同一時間有太多騎士要待轉，擠不進待轉區的騎士只好停在槽化線上，卻可能被人拍下畫面，向警方檢舉而被開單罰錢。

網友說，依照道路交通管理處罰條例，槽化線不能跨越、也不能停車，在市區遇到這種小格子又有槽化線的待轉區，為了不違反交通規則，機車騎士要先右轉靠右，再靠左閃過槽化線，之後向右急轉經過槽化線，再向左急轉進入待轉格中，如果一不小心超出待轉區的格子範圍，還要後退倒車進入待轉區，過程相當繁瑣。

市議員白喬茵說，機車左轉待轉區前設置槽化線，原先的美意是禁止車輛行駛，避免直行時與待轉區車輛交織，卻變成機車需要倒車入庫才能進到待轉區，甚至在槽化線上面停等，衍伸違規爭議，建議交通局要全面體檢，並塗銷不合理的槽化線。

白喬茵表示，如果是因為路幅過小，導致待轉區空間不足，可以考慮直接開放機車內側直接左轉，回歸左轉靠左，右轉靠右的邏輯，如果是路幅較大的路段，除了評估開放內側左轉外，也可以考慮設置機車左轉專用道，讓汽機車左轉的車流可以同步左轉，避免待轉區太小，但左轉車流過多的問題。

高雄市警局交通大隊表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則，槽化線用以引導車輛駕駛人循指示的路線行駛，並禁止跨越，違者可依道路交通管理處罰條例，處900元以上1800元以下罰鍰，民眾騎乘機車待轉而暫停於待轉區旁槽化線區，如經個案審認是因為待轉區空間不足、車道繪設動線不良，可施予勸導、免予舉發，但警方接到民眾檢舉，仍須依法開罰，去年在前鎮區就有民眾因此被罰。