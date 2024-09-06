墾丁沙灘陽傘亂象 會商解方

屏東南灣沙灘陽傘風波之前鬧得沸沸揚揚，墾丁國家公園管理處昨與業者開會研商解決方案，業者多同意彼此合作，解決陽傘插設、海域分區及置物櫃設置等問題，墾管處表示，之後會滾動檢討管理方案，研擬相關配套，並定期開會，讓沙灘更加整潔美觀。

南灣之前有業者為標定營運界線，插了「定位傘」，亦貪圖方便，未租用的陽傘均插在沙灘上未回收，被網友砲轟「破壞沙灘美觀」。昨天會議，南灣、白砂、船帆石等地38名業者到場，陽傘插設是會議焦點，有業者提出，當地缺工，若採「要租再插」經營模式，來回搬運插設或回收陽傘很耗費人力，建議每天開工後，每排可插設2支傘備用，收工後，一定把沙灘上陽傘清空。

墾管處回應，為避免陽傘一直插在沙灘上惹議，盼業者「要租再插」。至於以定位傘標界的作法，可用插旗幟、設置導航燈造型標誌等方式取代，讓沙灘更美觀。

另外業者共用的儲放區，因為距離陽傘出租區有段距離，加上器材重量不輕，有業者建議在沙灘與人行道交接的牆面設立置物櫃，並製作台車載運器材。會中，業者也討論是否調整海域分區規畫；變更契約內容？墾管處指會彙整各方意見，檢討現行管理方案，研擬相關配套，制定沙灘最佳的管理方式。