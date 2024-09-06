高雄有聲號誌僅10處 噪音干擾

視障者過馬路除靠導盲型行穿線外，有聲行人號誌也是重要輔助，視障者按壓號誌後可聽聲音辨別前方號誌，布穀聲代表南北向綠燈，鳥鳴聲代表東西向可通行，但高雄市有聲號誌僅約10處，加上許多幹道車流量大，噪音干擾下，不盡友善。

目前國內設置有聲行人號誌的縣市，台北198處，台中68處，高雄市約僅10處，分別設於中正、自強路口；十全、自由路口；中正、錦田路口，學府、大鵬路口及博愛、至聖等路口。

高雄市視障關懷發展協會表示，曾有視障者抱怨有聲號誌過少，且根本不知道何處有設置，即使已設置的路口，按鈕高低、遠近、左右側不一，沒有統一規範，視障者在路口、路中迷失方向的情形屢見不鮮。

另有視障者反映，許多幹道因車流量大，噪音干擾，有聲行人號誌可能無法聽清楚。但新北市年初推出的「智慧有聲號誌」，能讓視障者透過手機App聽到前方燈號、秒數等語音播報訊息，再搭配視障導引標線，安全性增高。

交通局表示，目前高市尚無手機提醒號誌App服務，但樂見其成，也建議全國統一標準規範，確保各地有一致的服務品質，避免視障者在不同縣市遇到使用上困擾。至於有聲行人號誌則會依視障團體需求、積極設置。