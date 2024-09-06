聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄有聲號誌僅10處 噪音干擾

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
有聲行人號誌按鈕可讓視障者透過聲音判斷前方號誌，「布穀聲」代表南北向綠燈，「鳥鳴聲」則是東西向可通行，高雄市有聲號誌數量約僅10處。記者宋原彰／攝影
有聲行人號誌按鈕可讓視障者透過聲音判斷前方號誌，「布穀聲」代表南北向綠燈，「鳥鳴聲」則是東西向可通行，高雄市有聲號誌數量約僅10處。記者宋原彰／攝影

視障者過馬路除靠導盲型行穿線外，有聲行人號誌也是重要輔助，視障者按壓號誌後可聽聲音辨別前方號誌，布穀聲代表南北向綠燈，鳥鳴聲代表東西向可通行，但高雄市有聲號誌僅約10處，加上許多幹道車流量大，噪音干擾下，不盡友善。

目前國內設置有聲行人號誌的縣市，台北198處，台中68處，高雄市約僅10處，分別設於中正、自強路口；十全、自由路口；中正、錦田路口，學府、大鵬路口及博愛、至聖等路口。

高雄市視障關懷發展協會表示，曾有視障者抱怨有聲號誌過少，且根本不知道何處有設置，即使已設置的路口，按鈕高低、遠近、左右側不一，沒有統一規範，視障者在路口、路中迷失方向的情形屢見不鮮。

另有視障者反映，許多幹道因車流量大，噪音干擾，有聲行人號誌可能無法聽清楚。但新北市年初推出的「智慧有聲號誌」，能讓視障者透過手機App聽到前方燈號、秒數等語音播報訊息，再搭配視障導引標線，安全性增高。

交通局表示，目前高市尚無手機提醒號誌App服務，但樂見其成，也建議全國統一標準規範，確保各地有一致的服務品質，避免視障者在不同縣市遇到使用上困擾。至於有聲行人號誌則會依視障團體需求、積極設置。

行人 視障者 高雄市

延伸閱讀

高雄導盲行穿線設置少 視障者過馬路「偏離方向」危險

中職／安芝儇回南韓卻是代言宣傳港都 她嗨喊「我是高雄人」

高雄168位特優資深里長獲表揚 陳其邁讚守護里民「比市長還操」

淹水問題還沒解決…高雄接大雷雨警報 這地區民眾：超怕

相關新聞

設施短缺 高雄視障者過馬路像搏命

高雄視障者逾6000人，市府依據視障者需求，畫設導盲型行穿線，但全市大型路口僅畫設20處，視障團體認為偏少且多數不知道，...

高雄有聲號誌僅10處 噪音干擾

視障者過馬路除靠導盲型行穿線外，有聲行人號誌也是重要輔助，視障者按壓號誌後可聽聲音辨別前方號誌，布穀聲代表南北向綠燈，鳥...

墾丁沙灘陽傘亂象 會商解方

屏東南灣沙灘陽傘風波之前鬧得沸沸揚揚，墾丁國家公園管理處昨與業者開會研商解決方案，業者多同意彼此合作，解決陽傘插設、海域...

高雄導盲行穿線設置少 視障者過馬路「偏離方向」危險

高雄市視障者超過6千人，但全市大型路口僅有20處設置「導盲型行穿線」，視障團體認為設置率太少，許多視障者根本不知道此裝置...

高雄國賓改建「危老認定」有瑕疵？市府：委託第三方重新評估

高雄國賓飯店重建案實設容積達1142.4%，市府今召開環評審查會，住戶代表與議員今在場外抗議表示，國賓短短2年從安全建物...

立委陳玉珍服務處遷至國民黨金門縣黨部 宣告合署辦公

立法委員陳玉珍今天下午在國民黨金門縣黨部一樓舉行服務處揭牌儀式，正式宣告服務處的遷址與擴展。陳玉珍表示，將立委服務處正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。