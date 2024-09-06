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設施短缺 高雄視障者過馬路像搏命

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
導盲型行穿線為3條平行白色實線，寬度5公分、間隔5公分，厚度0.4至0.6公分，銜接人行道時需對準人行道的定位磚（導盲磚）位置，高雄市目前有20處路口畫設。記者宋原彰／攝影
導盲型行穿線為3條平行白色實線，寬度5公分、間隔5公分，厚度0.4至0.6公分，銜接人行道時需對準人行道的定位磚（導盲磚）位置，高雄市目前有20處路口畫設。記者宋原彰／攝影

高雄視障者逾6000人，市府依據視障者需求，畫設導盲型行穿線，但全市大型路口僅畫設20處，視障團體認為偏少且多數不知道，穿越道路形同搏命。高雄市視障關懷發展協會及愛盲基金會都認為，導盲型行穿線、聽力辨識系統都不足，環境不友善。交通局表示，今年預計再增10處導盲型行穿線，提升視障者行的安全。

依據道路交通標誌標線號誌設置規則，視障者有通行需求，且穿越距離較長或斜交路口，需在行人穿越線上畫設視障引導標線，也就是所謂的導盲型行穿線。線型為3條平行白色實線，寬度5公分、間隔5公分，需銜接人行道，對準人行道的定位磚（導盲磚）位置。

高雄市交通局依視障團體需求，已經在醫院、學校、大眾運輸場站優先畫設導盲型行穿線，但目前全市僅20處，相較於台北市38處、新北市45處、台中市35處仍有差距。

高雄市視障關懷發展協會表示，全市導盲型行穿線畫設量太少，平常在路口根本找不到。愛盲基金會則說，不只導盲型行穿線少，有聲行人號誌也缺，建議畫設標線時務必要有視障「通用設計」，不要塗銷原本標線再加設。此外，全市舊有人行道路口定位點設置不清，導致視障者不清楚已經要穿越馬路，徒增危險。

市議員張博洋表示，對視障者來說，從人行道下到斑馬線這段路程最困難，許多視障朋友與民眾不清楚導盲型行穿線的用途與樣式，市府也缺乏宣導，各大路口應加強普設，方便視障者能以手杖追蹤標線，安全穿越馬路。

交通局表示，近年搭配人行環境改善工程，設置新定位磚時一併畫設導盲型行穿線，目前已經完成十全、自由路口；博愛、忠言路口；左營大路客運站前及華夏路、正義路、南京路等20處，今年預計再增設10處以上。

人行道 視障者

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