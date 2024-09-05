國產火鶴外銷展實力 最新「蒙娜麗莎」莫蘭迪色系

高雄區農改場今天發布「高雄4號-紅星」、「高雄5號-維納斯」及時尚莫蘭迪色系「高雄6號-蒙娜麗莎」3款新火鶴切花，加上最先育成的「高雄3號-紅鈴」，全球市占已有近1成佳績。

農業部高雄區農改場舉辦「火鶴新品種及高雄3號」發表會，場長戴順發表示，西班牙精品品牌LOEWE曾於巴黎時尚週的2023春夏系列將火鶴花苞片融入其訂製服、配件設計那刻，火鶴瞬間成了全球注目焦點。

接著他說，高雄區農改場更早於2005年起就投入國產火鶴育種，經由副研究員黃雅玲之手，迄今已育成6個品種，前2個是盆花，後4個為切花，112年全台栽培面積141公頃，切花總產量達1381萬支，內銷742萬支、外銷639萬支，拍賣價產值各約新台幣1億元，已在內、外銷打下實績。

育成火鶴的黃雅玲說，「高雄3號-紅星」穩定性高，受花農喜愛，每株可長成6.7朵，每分地收入可增8萬元；「高雄5號-維納斯」花梗塑造性高，深受花藝老師喜愛；「高雄6號-蒙娜麗莎」為紅綠漸層的莫蘭迪色系，擄獲專營高消費力客層的文華國際花苑、蔓綠絨花卉公司等經營者、設計師青睞。

她也分享，手中還有很多深具特色，甚至具有科技感的品種在育成中，未來將陸續跟消費者分享。

以市場商機來說，戴順發說，2017年育成「高雄3號-紅鈴」為最大宗，在國內火鶴切花市場的市占率已達20.9%。2020年育成的「高雄4號-紅星」也有4.3%。2021年育成的「高雄5號-維納斯」、2022年育成的「高雄6號-蒙娜麗莎」都已開始量產。

外銷成績也很亮麗，戴順發說，「高雄3號-紅鈴」在全球火鶴切花市場市占率7.5%，「高雄4號-紅星」也有1.2%，「高雄5號-維納斯」0.5%，「高雄6號-蒙娜麗莎」也獲得外國媒體報導，4月開始在日本上市；合計4款國產火鶴切花在全球火鶴切花市場市占率已近1成。