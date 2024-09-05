高雄導盲行穿線設置少 視障者過馬路「偏離方向」危險

高雄市視障者超過6千人，但全市大型路口僅有20處設置「導盲型行穿線」，視障團體認為設置率太少，許多視障者根本不知道此裝置，在大型路口若無法辨識車流聲，只能利用標線穿過路口；交通局表示，導盲行穿線必須銜接人行道並對準定位磚（導盲磚），近年搭配人行環境改善工程，在設置新定位磚時一併設置，今年預計再增設10處。

根據衛生福利部全國身心障礙人數統計資料，高雄市今年截至6月視障者6686人，另依道路交通標誌標線號誌設置規則，視障者有通行需求且穿越距離較長或斜交路口，需在行人穿越線上劃設視障引導標線，線型為3條平行白色實線，寬度5公分、間隔5公分，厚度0.4至0.6公分，需銜接人行道，對準人行道的定位磚（導盲磚）位置。

高市交通局雖每年與視障團體開會溝通導盲設施需求，並在醫院、學校、大眾運輸場站應優先劃設，但目前全市僅20處設置「導盲型行穿線」，相較北市38處、新北45處、台中35處仍有差距；高雄市視障關懷發展協會表示，全市導盲型行穿線設置量太少，平常在路口根本找不到，也無從得知是否真的對視障者有助益。

愛盲基金會表示，高雄許多大型多線道路口對視障著不友善，導盲型行穿線數量少，更缺乏有聲行人號誌按鈕，建議劃設標線時要有視障「通用設計」，不用另行塗銷原本標線再加設，全市舊有人行道的路口定位點設置不清，常導致視障者不清楚即將穿過馬路，要求定位點應加如實設置，才能確保視障者安全穿過馬路。