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高雄國賓改建「危老認定」有瑕疵？市府：委託第三方重新評估

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，逾20名住戶代表會同議員在市府前呼口號要求「停止環評」。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，逾20名住戶代表會同議員在市府前呼口號要求「停止環評」。記者徐白櫻／攝影

高雄國賓飯店重建案實設容積達1142.4%，市府今召開環評審查會，住戶代表與議員今在場外抗議表示，國賓短短2年從安全建物變成「危老」，僅憑1名技師簽證決定，就增加36億元暴利，要求停止環評；工務局今回應，對於耐震初評數值引發疑慮，將委託內政部認可的第三方機構，對此案「重新進行評估」。

針對高雄國賓改建引發兩側大樓住戶陳情，高雄市政府工務局表示，雖國賓係經內政部認可專業機構評估及審查，並依全國一致危老標準給予容積，但有鑒於本案涉及公共安全，工務局決定另委託內政部認可的第三方機構，對此案重新進行評估。

蔡姓住戶代表指出，國賓飯店是由建造台北101大樓的日本建設公司「熊谷組」所承造，曾被視為鋼骨示範建築，在2020年提的結構安全評估報告中顯R值不到30，僅短短1年多、在無重大災情下，技師簽證的報告R值竟高達65.71，轉折之大令人質疑。

工務局說，民眾陳情109年建物公安申報的耐震初評數值，和111年危老重建申請的耐震報告數值，兩者有落差，是因為評定人使用學理不同所致，雖然內政部認可之台北市結構技師公會的結構技師，對該建築高低樓層不同結構系統所做計算，方法符合學理也經公會查核完成，但為使此案審查更為嚴謹，市府決定委託第三方專業機構重新評估。

工務局強調，本案尚未完成申請建築執照程序，後續仍會透過都市設計審議、交通影響、環境影響評估、結構審查及建造執照等審查程序，嚴格把關危老重建計畫，維護市民權益。

住戶 內政部 台北101 建築 環評 高雄市

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