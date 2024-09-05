立委陳玉珍服務處遷至國民黨金門縣黨部 宣告合署辦公

立法委員陳玉珍今天下午在國民黨金門縣黨部一樓舉行服務處揭牌儀式，正式宣告服務處的遷址與擴展。陳玉珍表示，將立委服務處正式遷到國民黨部合署辦公，希望能為金門的民眾及黨員提供更好的服務，未來歡迎大家多來此泡茶，她希望多聽取他們的意見和需求，並協助解決實際問題。

陳玉珍表示，她自8月1日接任金門縣黨部主委後，感受到肩上的責任日益加重，因此決定將服務處遷至縣黨部，進一步深耕基層，為金門鄉親及黨員提供更貼近的服務，解決民眾實際需求，並建立一個與民眾交流的窗口。

她強調，這裡不僅僅是一個辦公場所，更是她與民眾及黨員交流、合作、共創未來的重要平台。

陳玉珍說，這幾年來她服務選民的案件已經高達近2萬件，不管是醫療、後送、機位、土地陳情，甚至鄉親遭遇到各種不平的事項，我們都竭盡所能的為其解決，此外包括年初的0214事件、鄉親海上迷航滯陸事件、協調陸方開放陸客來金旅遊，都獲得解決與重大的進展；她也感謝鄉親們一路以來的支持，服務處的設立將有助於提供更便捷的服務，包括政策諮詢、民生問題反映以及各類社會服務等。

陳玉珍也邀請鄉親加入她的官方LINE帳號（ID：@lovekinmen），透過科技的便利性，使得民眾的需求能夠即時被看到並處理，進一步提高服務的效率和質量，陳玉珍表示，她將繼續全力以赴，確保所有民眾的聲音得到應有的關注與回應。