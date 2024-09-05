墾丁沙灘陽傘爭議不斷…業者吐難處 墾管處提這些建議

日前墾丁沙灘陽傘議題爭議不斷，墾丁國家公園管理處今日邀集轄內沙灘業者及地方人士開會討論，業者提出陽傘插設、設置物櫃、海域分區等議題，墾管處表示，會彙整各方意見後檢討現行管理方案，研擬配套措施，未來也會定期與業者開會改善問題。

這次會議有南灣、白砂、船帆石等地38名業者到場，會中討論最多的仍是陽傘議題。之前業者為了標定營運界線插定「定位傘」，以及為了方便，遊客未租用時陽傘仍插在沙灘上未收回，被網友炮轟「破壞沙灘美觀」。

對此有業者在會中提出，目前當地十分缺工，遊客來來去去，若採「要租再插」經營模式，來回搬運插設、回收陽傘很耗費人力，是否能每日開工後每排插設2支做預備用，遊客離開後不用立刻回收？並強調每日收工後一定會把沙灘上所有陽傘清空乾淨。

墾管處回應，為了避免業者陽傘一直插在沙灘上引發爭議，還是希望業者採「要租再插」經營方式；至於以定位傘標界部分，或許可以用插旗幟、設置導航燈造型標誌等方式取代，讓沙灘更美觀。

也有業者提出設立置物櫃需求，因業者共用儲放區距離陽傘出租區有段距離，加上器材重量不輕，建議可在沙灘與人行道交接的牆面延伸加蓋，設立置物櫃存放器材，並製作台車來載運器材，節省人力。