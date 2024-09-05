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高雄168位特優資深里長獲表揚 陳其邁讚守護里民「比市長還操」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市政府今天舉行特優暨資深里長表揚大會，共有168位里長獲得殊榮。圖／民政局提供
高雄市政府今天舉行特優暨資深里長表揚大會，共有168位里長獲得殊榮。圖／民政局提供

高雄市政府今天在岡山區的喜宴會館，舉行特優暨資深里長表揚大會，共有168位里長獲得殊榮。高雄市長陳其邁說，里長跟土地公土地婆一樣，守護社區的安全，不僅風災出錢出力，連夫妻失和、里民有糾紛也都要來進行調處，「真的比市長還操」。

陳其邁說，為感謝里長的付出，今年行政院修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，參照軍公教人員年終工作獎金編列1.5個月、約7.5萬元的事務補助費將在春節前發給里長，以表示對里長的慰勞與肯定。

今年獲頒表揚殊榮的里長，計有榮獲內政部全國特優里長15人，以高雄市特優里長91人、資深里長62人，共計168位。其中旗山區中寮里洪萬祥里長今年87歲，是本次得獎的里長中最年長，仍然老當益壯，上任多年在不斷努力爭取下，解決中寮里社區自來水的供水困境，更積極推動「幸福小黃」，讓偏鄉地區的里民也能享有公共運輸的便利。

獲得內政部特優里長的茄萣區嘉定里長歐清信（86歲）年輕時擔任漁船船長討海養活家人，他曾經駕船捕撈烏魚，一趟豐收1萬多尾；歐清信熱心公共事務，里內有人來反映需求，他就出面幫忙解決，卸下船長職務後，在鄰居的鼓勵下參選里長，目前已經連任6屆。

鼓山區忠正里的洪吉祥里長任職里長已45年，是高雄市最資深里長，可以說是一生都奉獻給鄰里，令人感佩。左營區聖西里黃山本里長榮獲高雄市資深30年里長，提供自宅三合院讓獨自生活的罹癌里民居住，協助民眾渡過因手術而無工作的經濟困境。

美濃區中圳里黃其添里長協助里民清除虎頭蜂，素有「捉蜂達人里長」的稱號。阿蓮區阿蓮里的黃靖娟里長陪伴守護里內獨居罹癌婦人，4年多的細心關懷溫暖了婦人的最後一哩路。

旗津區永安里黃修和里長有著海口人的粗曠，為了美化城市推動街區彩繪，大力斡旋解決里民的疑慮，完成城市風貌改善。大樹區竹寮里鄭榕華里長履行對社區長輩的健康照護承諾，積極推動設置「醫事C級巷弄長照站」希望長輩能夠走出家門，多多參與社區活動，在熟悉的環境中健康生活延緩老化。

高雄市茄萣區嘉定里長歐清信連任六屆里長，今年高齡86歲，榮獲內政部特優里長殊榮。記者王勇超／攝影
高雄市茄萣區嘉定里長歐清信連任六屆里長，今年高齡86歲，榮獲內政部特優里長殊榮。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁頒獎給擔任里長45年、高雄年資最久的鼓山區忠正里長洪吉祥。記者王勇超／翻攝
高雄市長陳其邁頒獎給擔任里長45年、高雄年資最久的鼓山區忠正里長洪吉祥。記者王勇超／翻攝

陳其邁

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