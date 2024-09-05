屏東3天取締不停讓行人及行人違規 人比車多逾3倍

屏東縣警察局9月2日至4日執行「路口車不停讓行人暨行人違規」專案取締行動，3天共取締739件，其中行人違規取締數達610件，比路口車不停讓行人的129件高出3倍多。

警察局長戴台㨗表示，9月交通安全月主題為「人本交通－停讓文化」，透過強力執法與宣導，倡導「車輛慢看停」駕駛習慣，期望提高駕駛人尊重與遵守路權，減少僥倖違規心態，進一步改善行人友善交通環境，並呼籲民眾共同建立「交通安全，由我做起」正確觀念。

屏東縣警察局表示，為降低行人交通事故，執行為期3天的「路口車不停讓行人暨行人違規」專案取締行動，統計期間內共取締路口車不停讓行人違規計129件，與去年同期取締14件相比，增加了115件，行人違規則取締610件。

縣警局指出，取締專案主要是在強化駕駛人與行人的守法意識；車輛駕駛人進入路口務必減速慢行，注意行人穿越道有無行人通過，並遵守停讓行人規定，如汽車前懸、機車與慢車前輪進入行人穿越道線上，距離行人行進方向少於1車道寬、即約3公尺，即違規開罰；行人穿越馬路須走行人穿越道、人行天橋或人行地下道，並遵守號誌，勿跨越雙黃線、隔島或護欄穿越道路，以保自身安全。