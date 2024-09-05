淹水問題還沒解決…高雄接大雷雨警報 這地區民眾：超怕
凱米颱風造成高雄仁武地區嚴重淹水，當地人長年處在淹水噩夢，近日組成「仁武人淹水自救會」痛批市長陳其邁治水承諾跳票，並將於9月7日舉行座談會；今天下午中央氣象署對高雄發布大雷雨警報，讓仁武區民眾擔憂淹水重演，擔憂地說：「超怕」。
對於仁武區民眾自組自救會，抨擊治水、防水不利，卻推給極端天氣一事，水利局曾輕描淡寫回覆指「虛心採納地方建議並持續雙向溝通」，針對仁武嚴重淹水區域擬定拓寬瓶頸段、增高防洪牆、新闢滯洪池等策略，已獲中央核定補助達11.2億元工程經費。
由於官方回應和做法緩不濟急，仁武區民眾組「仁武人淹水自救會」，提供其他淹水受災戶反應管道，內容除了要求市府給當地完整說明，「給我們一個安居樂業的環境，給我們一個不淹水的家園」，並將於9月7日早上9點30分在灣內國小要求水利局官員說明淹水、防治情形。
主辦者振臂疾呼盼居民踴躍參與，否則「待下次淹水時，大家再來清淤泥，丟傢俱，修車，做不甘心的事會不斷重複」。
今天下午高雄市烏雲密布，降下間歇性大雨，氣象署又對高雄市發布大雷雨警報，眼見大雷雨來襲，讓仁武地區居民超怕，有人直指，是創傷症候群。
正在上班的仁武區居民擔憂，雖然這樣的雨不會造成水災，但是只要又開始雨量變大就會有一點點擔心；有民眾說，現在公司鳥松下大雨，就開始緊張仁武家裡不知道怎麼樣了，上班也要上個心驚膽顫，這種日子還要過多久。
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