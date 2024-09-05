高雄大寮等3區12日停水13.5小時 影響4萬戶

因台電太陽能光電介接工程與翁公園場電氣設備檢驗，高雄市大寮區、鳳山區、大樹區，其中包括核發產業園區、萬大工業區，將自12日上午8時30分起停水13.5小時，影響4萬戶。

台水公司七區處今天發布新聞稿表示，台灣自來水公司配合台電辦理太陽能光電介接工程，一併辦理翁公園場電氣設備檢驗，將從12日上午8時30分起，至晚間8時停水，停水共11.5小時，其中管末高地區於當天晚間10時復水，將停水13.5小時。

七區處指出，受颱風凱米影響，原訂7月25日辦理「配合台電辦理太陽能光電介接工程一併辦理翁公園場電氣設備檢驗」延至9月12日，受影響民眾請提前儲水備用。

停水區域包括大寮區和發產業園區（和春基地）、萬大工業區，以及大寮、山頂、永芳、光武、會社、三隆、上寮、中興、江山、忠義、琉球、翁園、溪寮、義和里；鳳山區東門、鳳東、誠德、誠信、誠智里；大樹區九曲里。

管末高地停水區域為大寮區大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊一帶、山頂國小一帶、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商，停水總戶數為3.6萬戶；降壓區域為大寮區前庄里、中庄里，共4000戶。

七區處表示，鳳山水庫供給的工業區不受影響，範圍包括大發產業園區、和發產業園區（大發基地）皆正常供水；台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。