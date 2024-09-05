墾丁陽傘之亂…墾管處研議新經營方式 ：兼顧國人期待、業者生計

墾丁國家公園管理處今天召集轄內業者，研議重新規劃陽傘經營方式；業者盼容許少量開工預備傘、解決器材搬運問題，墾管處則表示，希望兼顧國人期待與業者生計。

墾丁陽傘近期頻引爭議，有網友希望全面清除陽傘，也有網友建議調整美感；墾管處今天邀及南灣、船帆石、白砂等處30多名業者，就陽傘營運難處徵集意見，未來作整體重新規劃。

有業者會中提出，希望每天早上開工後可「每排插設2支傘」，作為開工預備；由於遊客來來去去，搬運十分耗費體力，盼遊客離開後允許不立即收傘，會根據規範每天收工後拔除所有陽傘。

針對網友批評儲物雜亂，業者表示，希望有更便利器材儲放或搬運方式，尤其南灣營運A區離共用儲放區遙遠、器材又重，提出人行道女兒牆延伸出去加蓋，器材存放於此並以帆布罩起；或製作台車白天拖至沙灘後方停放，收工後再停回儲放區。

墾管處長陳乾隆接受媒體聯訪表示，為避免引發占用沙灘爭議，目前仍是先要求業者有需求才插傘，將研擬遊客與業者都能接受方式；至於定位傘，將改以對景觀上有幫助的標示，例如導航燈、有造型且與環境相融裝置；而陽傘顏色也會列入討論項目，滿足國人對景觀期待。

陳乾隆說，租金契約目前按照原訂方式，為改善沙灘管理，未來不排除討論可能；對於陽傘插設方式、置物櫃需求及更好的分區規劃，乃至南灣觀光宣傳，也將納業者意見作為重新規劃參考。至於網友意見，墾管處會慎重思考，盼同時顧及國人期待與業者生計。

墾管處在2022年12月訂定「墾丁國家公園南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動須知」，公開招標與業者簽訂契約，試辦為期2年計畫，現已執行1年。南灣沙灘分為4區，分別為業者招租使用的A、B、C區及非營運區；目前保留給遊客自由使用陽傘的沙灘空間，地點接近南灣遊客服務中心、南灣停車場。

根據契約，業者除經營外，也應負責全區沙灘清潔工作，墾管處日前表示，將更積極督促業者遵守契約，若遇有違法立即開罰，以保障遊客權益。