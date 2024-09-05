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美國東南區議會團訪高市 陳其邁：感謝支持台灣民主

中央社／ 高雄5日電

美國東南地區州議會領袖訪問團4日拜訪高市府，與市長陳其邁會面；陳其邁感謝美國對於台灣民主的堅定支持，強調高雄與美國各界互動密切，盼推動台美青年互動持續深化關係。

美國東南地區州議會領袖訪問團4日拜訪高雄市政府，由團長肯塔基州參議長史提佛斯（RobertStivers，另譯史岱佛）率肯塔基州、喬治亞州、田納西州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、阿拉巴馬州6州參眾議員一行10人與陳其邁會面。

陳其邁致詞表示，今年是台灣關係法制定45週年，感謝美國國會及東南地區州議會對台灣民主的堅定支持，包含喬治亞州、北卡羅萊納州、肯塔基州都已通過友台決議。

陳其邁強調，高雄作為南台灣最大城市，近年推動產業轉型，成為全球先進半導體最重要聚落，國際企業接連投資設廠，美商AMD也將於亞灣設立研發據點，希望訪團藉由此次拜訪高雄，了解高雄健全投資環境，引介更多合作機會。

史提佛斯表示，台美一向都是友好夥伴，台灣的和平穩定對維持區域和平來說相當重要，期盼加強文化教育及城市交流，增進美國東南地區與高雄的了解與互動。

阿拉巴馬州參議員科爾曼．麥迪遜（Linda Coleman-Madison）說，教育文化是重要交流基礎，希望未來能與高雄的大學討論合作可能性；陳其邁回應指出，希望未來透過訪團成員協助，共同促成在教育文化等領域進一步合作。

美國 陳其邁

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