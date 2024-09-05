高雄到首爾辦觀光推介會 安芝儇促銷港都

高雄市政府觀光局今年首場高雄國際觀光推介會昨天在韓國首爾舉行，邀韓國籍啦啦隊員安芝儇助陣，湧入超過百名韓國觀光旅遊業者代表，力拚韓國遊客「旅行台灣，首選高雄」。

安芝儇在推介會以六合夜市為例說，許多店家招牌都有韓文並能簡易韓語對話，逛夜市時很方便，高雄對韓國旅客是旅遊友善城市。

觀光局長高閔琳與高市府新聞局長項賓和攜手高雄各大旅館、旅行社、餐飲、遊樂園與伴手禮業者等行銷高雄。

高閔琳表示，目前高雄直飛韓國首爾仁川、金浦及釜山共37個航班，航程僅約2.5小時，10月將有更多航班。高雄有便捷交通與陸空海空、水上遊憩運具及整合交通景點與票券的「高雄好玩卡」，也將推各旅遊優惠方案。

她說，高雄四季都有獨特節慶活動，無論熱氣球嘉年華、六龜溫泉季、高雄啤酒音樂節或旗津風箏節等都能給遊客新驚喜，任何時節造訪都能感受高雄熱情與活力。

觀光局會後發布新聞稿表示，根據統計，國際旅客中韓國旅客造訪高雄成長率躍升第2；首場高雄國際觀光推介會選定韓國，主打「卡勝比高雄」優惠方案，搶攻高自主性韓國旅客，也讓更多韓國旅客認識高雄。

觀光局說，活動現場也邀駐韓國代表處代表梁光中、韓國台商總會長朱俊尹、京畿道觀光公社代表與仁川觀光公社等出席，希望高雄與韓國遊客往來日益熱絡，未來有更多韓國各地航線開通，創造雙贏。