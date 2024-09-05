高市防洪設施清淤 預計年底前可清河道41公里

颱風凱米造成高市119條區域排水達一級警戒水位，退水後造成多條排水嚴重淤積，市府水利局至今持續辦理清淤作業，年底前估可完成河道清淤41公里、土方28萬立方公尺。

颱風凱米造成高雄市119條區域排水達一級警戒水位，各滯洪池接近滿水位，退水後造成多條排水嚴重淤積，各滯洪池及河岸綠地於積水退去後，留下大量垃圾泥沙；水利局至今持續辦理清淤整理作業，以儘速恢復排水滯洪功能。

水利局今天發布新聞稿表示，此次颱風所造成淤積量龐大，主要河段如獅龍溪、曹公新圳等已進場清淤，預估清淤長度約9.7公里、土方約3.4萬立方公尺，預計10月中下旬完成；另外，典寶溪、大遼排水等動用災害準備金辦理，預計9月中旬陸續進場施工。

水利局指出，除了排水設施外，民眾熱門休憩地點如大樹舊鐵橋濕地公園，受高屏溪溢淹影響導致園區內遭近2公尺厚度土方覆蓋，目前已清除約1.5萬立方公尺土方量，初步已恢復園區內休憩功能。

水利局表示，許多區域排水於颱風後均有淤積情形，考量汛期尚未結束，為因應後續可能降雨，為維持區內排水正常運作，颱風後至今，持續辦理區域排水及滯洪池清淤整理作業，預計在年底可完成河道清淤41公里、土方約28萬立方公尺；未來將持續巡查河道各項設施，並盡速完成淤塞河道疏通及滯洪池綠地清理復原工作，恢復各排水設施功能。