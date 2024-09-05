衛武營Open House劇場洞開30分體驗 9月9日電子索票

衛武營2024年Open House，10月10日登場；民眾可免費參觀世界級劇場，音樂廳、戲劇院等4廳院將有管風琴、舞台劇、雙鋼琴、現代舞30分鐘體驗，9日中午12時起開放電子索票。

衛武營國家藝術文化中心今天透過新聞稿表示，國慶日當天邀請民眾免費入席世界級劇場，當天衛武營在4個廳院，準備了管風琴、舞台劇、雙鋼琴、現代舞等30分鐘劇場體驗，戶外則有素人聲樂家獻唱、音樂Party及黃昏市集。

衛武營表示，在2018年正式啟用前，即在當年10月10日以Open House讓民眾搶先進館體驗，自此每年國慶日的Open House成為場館傳統，民眾可盡情穿梭衛武營廳院及公共空間。

衛武營進一步說明，4檔廳院節目中，音樂廳的「管風琴動物狂歡派對」邀請管風琴家余曉怡、低音提琴家卓涵涵、豎琴家管伊文合作，透過聖桑「動物狂歡節」中的樂段，也將利用即時投影管風琴家手部及腳部，搭配平易近人解說，讓觀眾近距離認識亞洲最大的「衛武營音樂廳管風琴」。

戲劇院將推出曉劇場「魚」的選粹特別企劃，故事從魚的得與失之間主角阿蒼與爺爺的互動，刻劃祖孫情感深刻連結，選粹中並將呈現作品創作特色的手語及偶戲示範。

表演廳則有「聲聲不息精華版－范德騰vs.許哲誠雙鋼琴說唱音樂會」，美籍鋼琴演奏家及教育家范德騰，與視障音樂家許哲誠2名師生，經長年累積情誼和默契發展出「說唱音樂會」，將以對話、遊戲等創意方式一起跟觀眾玩音樂。

歌劇院可搶先直擊「1875拉威爾與波麗露」排練，此作品由衛武營駐地藝術家、舞蹈家周書毅編創，曾榮獲倫敦沙德勒之井劇院網路影片競賽首獎，將在10月12日、13日首次在衛武營劇場內演出。

戶外空間有讓素人歌手一圓聲樂家夢想的「武營歐普拉」全民美聲，今年將轉換場地到衛武營的人氣設施公共鋼琴，不分年齡、性別、背景與職業的參加者，將從歌劇精選名曲中，向大眾唱響各自專屬樂章。

此外，「眾人的搖擺」音樂Party，今年首度進行Open Call公開甄選，獲選的3組團隊有爵士跨界組合「DonSir跨界爵士樂團」、結合舞蹈的阿卡貝拉團隊「未完待續人聲樂團」，以及歌德金屬音樂結合台灣元素的「300ss音樂劇場」會在上半場演出。

下半場則邀請2023年金曲獎最佳台語女歌手鄭宜農，以及全能型創作唱跳男歌手鼓鼓呂思緯獻唱。

Opne House廳院節目將於9日中午12時開放OPENTIX電子索票，活動當天中午12時起可現場索票，每人每場次限領2張、索完為止。