快訊

2024蘋果秋季發表會10日凌晨登場 iPhone 16等10大新品預測搶先看

羈押攻防範圍確定了！保障柯文哲防禦權 檢察官今天不能提出新事證

必比登名店爆食安問題！她吃小白菜驚見蟑螂怒留負評 業者公開道歉

衛武營Open House劇場洞開30分體驗 9月9日電子索票

中央社／ 高雄5日電

衛武營2024年Open House，10月10日登場；民眾可免費參觀世界級劇場，音樂廳、戲劇院等4廳院將有管風琴、舞台劇、雙鋼琴、現代舞30分鐘體驗，9日中午12時起開放電子索票。

衛武營國家藝術文化中心今天透過新聞稿表示，國慶日當天邀請民眾免費入席世界級劇場，當天衛武營在4個廳院，準備了管風琴、舞台劇、雙鋼琴、現代舞等30分鐘劇場體驗，戶外則有素人聲樂家獻唱、音樂Party及黃昏市集。

衛武營表示，在2018年正式啟用前，即在當年10月10日以Open House讓民眾搶先進館體驗，自此每年國慶日的Open House成為場館傳統，民眾可盡情穿梭衛武營廳院及公共空間。

衛武營進一步說明，4檔廳院節目中，音樂廳的「管風琴動物狂歡派對」邀請管風琴家余曉怡、低音提琴家卓涵涵、豎琴家管伊文合作，透過聖桑「動物狂歡節」中的樂段，也將利用即時投影管風琴家手部及腳部，搭配平易近人解說，讓觀眾近距離認識亞洲最大的「衛武營音樂廳管風琴」。

戲劇院將推出曉劇場「魚」的選粹特別企劃，故事從魚的得與失之間主角阿蒼與爺爺的互動，刻劃祖孫情感深刻連結，選粹中並將呈現作品創作特色的手語及偶戲示範。

表演廳則有「聲聲不息精華版－范德騰vs.許哲誠雙鋼琴說唱音樂會」，美籍鋼琴演奏家及教育家范德騰，與視障音樂家許哲誠2名師生，經長年累積情誼和默契發展出「說唱音樂會」，將以對話、遊戲等創意方式一起跟觀眾玩音樂。

歌劇院可搶先直擊「1875拉威爾與波麗露」排練，此作品由衛武營駐地藝術家、舞蹈家周書毅編創，曾榮獲倫敦沙德勒之井劇院網路影片競賽首獎，將在10月12日、13日首次在衛武營劇場內演出。

戶外空間有讓素人歌手一圓聲樂家夢想的「武營歐普拉」全民美聲，今年將轉換場地到衛武營的人氣設施公共鋼琴，不分年齡、性別、背景與職業的參加者，將從歌劇精選名曲中，向大眾唱響各自專屬樂章。

此外，「眾人的搖擺」音樂Party，今年首度進行Open Call公開甄選，獲選的3組團隊有爵士跨界組合「DonSir跨界爵士樂團」、結合舞蹈的阿卡貝拉團隊「未完待續人聲樂團」，以及歌德金屬音樂結合台灣元素的「300ss音樂劇場」會在上半場演出。

下半場則邀請2023年金曲獎最佳台語女歌手鄭宜農，以及全能型創作唱跳男歌手鼓鼓呂思緯獻唱。

Opne House廳院節目將於9日中午12時開放OPENTIX電子索票，活動當天中午12時起可現場索票，每人每場次限領2張、索完為止。

劇場 衛武營 音樂會

延伸閱讀

普契尼歌劇原點 《瑪儂．雷斯考》展現義大利絕望激情

文化部公布庄頭劇場新陣容 「勸世三姊妹」獻出庄頭版

文化部庄頭劇場 綠光劇團、國光劇團首度加入

台語金曲歌后鄭宜農挑大樑主演！劇場作品「妳歌」強強聯手 10月空總開演

相關新聞

高雄捷運工程挖破水管「影響36萬戶」 議員批維修緩慢

高雄捷運黃線工程於三民區澄清路及文享街交叉口進行地質鑽探，2日時發生鑽破2000mm自來水管線，直到5日凌晨，自來水公司...

酷熱等紅燈 高雄人怨無遮蔭設備

南部天氣炎熱，高雄市行人在路口停等紅燈動輒超過1分鐘，頻抱怨缺乏遮蔭設備。市府10年前曾斥資20萬元在機車停等區設置全台...

高雄5日凌晨起停水12小時 10行政區36萬戶受影響

高雄市三民區澄清路及文享街交叉口，自來水管遭受鄰近工程地質鑽探鑽損，自來水公司預訂從9月5日凌晨0時起辦理施工，預計停水...

開放陸客有譜了？ 金門縣府將邀福建踩線團來訪

大陸文化及旅遊部於上月30日晚間發布「大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊」的消息，金門縣政府為因應陸客開放，近期邀集地區...

高雄市立大同醫院經營權換手掀波 醫護錯愕情緒仍未平復　

高雄市立大同醫院委外高醫經營於年底約滿，因未取得優先議約權換人經營，醫護為高醫抱屈把大同醫院從廢墟經營到器材齊備的規模卻...

遭指盜賣祖先靈骨圖利廠商 金寧鄉公所澄清無此事並要求道歉

金寧鄉公所自民國89年起分期辦理湖下海堤整地工程，期間在工區發現335具無主骨骸墳墓，暫時安奉於湖下海堤萬應宮廟地下室，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。