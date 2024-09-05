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高雄捷運工程挖破水管「影響36萬戶」 議員批維修緩慢

聯合報／ 記者宋原彰王勇超／高雄即時報導
高雄捷運黃線工程於三民區澄清路及文享街交叉口進行地質鑽探，2日時發生鑽破2000mm自來水管線。記者王勇超／攝影
高雄捷運黃線工程於三民區澄清路及文享街交叉口進行地質鑽探，2日時發生鑽破2000mm自來水管線。記者王勇超／攝影

高雄捷運黃線工程於三民區澄清路及文享街交叉口進行地質鑽探，2日時發生鑽破2000mm自來水管線，直到5日凌晨，自來水公司才施工維修，破管每日漏超過1千噸的水，維修時停水也影響36萬戶，目前已經開始復水，但市議員質疑捷運局與水公司對於管線圖資溝通不確實，造成挖破水管，嚴重影響民生。

市議員李雅靜表示，捷運局2日挖破水管，但捷運局、水公司卻在3天後才修復，每天都漏超過1千噸的水，5日修復工程造成停水，大樓遭降壓，居民怨聲載道，而捷運局施工單位卻稱水公司提供的自來水管圖資不正確精準，實際水管與開挖深度相差近4.5米，她認為雙方在工程前的管線單位會議不夠確實，挖破水管的責任仍待釐清。

台水公司表示，三民區澄清路及文享街交叉口的直徑2000公厘自來水管，遭受鄰近工程地質鑽探鑽損，台水公司為降低民眾影響，採夜間施工並盡量縮小停水範圍進行修復，預計停水時間為9月5日（周四）凌晨0時起至9月5日中午12時止，影響供水時間總計12小時。停水的區域包括三民、鳥松、鳳山、苓雅、前鎮，估計有21萬戶受影響；降壓區域則為三民、鳳山、鹽埕、新興、前金、鼓山、左營，估有15萬戶受影響。

停水 水公司 高雄捷運

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