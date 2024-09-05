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酷熱等紅燈 高雄人怨無遮蔭設備

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄天氣炎熱，騎士、行人在路口停等紅燈無遮蔭設備，抱怨連連。記者劉學聖／攝影
高雄天氣炎熱，騎士、行人在路口停等紅燈無遮蔭設備，抱怨連連。記者劉學聖／攝影

南部天氣炎熱，高雄市行人在路口停等紅燈動輒超過1分鐘，頻抱怨缺乏遮蔭設備。市府10年前曾斥資20萬元在機車停等區設置全台首座大型遮陽板，但遭批評遮蔭效果差，3年前已報廢拆除，近日則有議員建議，仿效南韓設置有噴水霧降溫功能的行人停等紅燈遮陽傘，市府表示，人行遮陽棚架須有足夠空間或利用建物支撐，需再做評估，目前仍以植栽綠蔭為主。

南韓在人行道上設置行人停等紅燈遮陽棚，被譽為炎熱中的綠洲。圖／市議員李雅慧提供
南韓在人行道上設置行人停等紅燈遮陽棚，被譽為炎熱中的綠洲。圖／市議員李雅慧提供

高雄氣溫經常飆破30度，騎士烈日下停等紅綠燈揮汗如雨，交通局10年前仿效國外，在鳳山區南京路、國興街口設全台首座設大型遮陽板，民眾反映，正中午停等紅綠燈有地方遮蔭很不錯，但遮蔭面積太小也有西曬問題，不符期待；交通局表示，這處遮陽設施老舊，常遭大車撞壞、風災毀損，考量公眾安全，3年前已拆，目前全市以栽植綠蔭、減少紅燈停等秒數，體恤機車族。

不過近期多名議員赴國外考察，再度倡議設置遮蔭設施，議員張博洋說，新加坡規定捷運周邊400公尺內全面設置遮蔭設施，並串連建築打造廊道，遮陽且擋風雨，市府也應考量設示範區。議員李雅慧說，南韓在人行道上設傘狀遮陽棚，傘面能偵測天氣自動開合，還有降溫噴霧，值得效法。

陳姓機車騎士說，大熱天，路口多停1秒都嫌長，很多人停等紅燈時到處找陰影躲閃，結果遭後方來車按喇叭；有家長說，捷運站周邊樹蔭不多，只能撐傘快步走過，建議學校、醫院周邊加強遮陽設施。路口停等區若要遮蔭，須考量陰影是否導致號誌辨識度下降。

工務局表示，路口設置行人遮陽傘需考量行人容量及車輛視線，且在人行道架設遮陽棚須有足夠空間或利用建物支撐，恐影響建築門面與商家辨識度，此事須再研議，目前除多規畫騎樓，三鳳中街等商圈已設頂棚，並搭配人行道改善工程加強植栽，提升降溫效果。

人行道 行人 議員

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