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高雄9/5凌晨起停水12小時 10行政區36萬戶受影響

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄將從9月5日凌晨起停水12小時，共有10行政區36萬戶受影響。圖／翻攝自台灣自來水公司第七區管理處
高雄將從9月5日凌晨起停水12小時，共有10行政區36萬戶受影響。圖／翻攝自台灣自來水公司第七區管理處

高雄市三民區澄清路及文享街交叉口，自來水管遭受鄰近工程地質鑽探鑽損，自來水公司預訂從9月5日凌晨0時起辦理施工，預計停水12小時，屆時將有10行政區、36萬戶受影響。

台水公司表示，三民區澄清路及文享街交叉口的直徑2000公厘自來水管，遭受鄰近工程地質鑽探鑽損，台水公司為降低民眾影響，採夜間施工並盡量縮小停水範圍進行修復，預計停水時間為9月5日（星期四）凌晨0時起至9月5日中午12時止，影響供水時間總計12小時。

台水公司說，這次停水的區域包括三民區、鳥松區、鳳山區、苓雅區、前鎮區，估計有21萬戶受影響；降壓區域則為三民區、鳳山區、鹽埕區、新興區、前金區、鼓山區、左營區，估有15萬戶受影響。

高雄三民區、鳥松區、鳳山區、苓雅區、前鎮區將從9月5日凌晨起停水12小時。記者王勇超／攝影
高雄三民區、鳥松區、鳳山區、苓雅區、前鎮區將從9月5日凌晨起停水12小時。記者王勇超／攝影

停水 水公司

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