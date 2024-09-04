高雄9/5凌晨起停水12小時 10行政區36萬戶受影響
高雄市三民區澄清路及文享街交叉口，自來水管遭受鄰近工程地質鑽探鑽損，自來水公司預訂從9月5日凌晨0時起辦理施工，預計停水12小時，屆時將有10行政區、36萬戶受影響。
台水公司表示，三民區澄清路及文享街交叉口的直徑2000公厘自來水管，遭受鄰近工程地質鑽探鑽損，台水公司為降低民眾影響，採夜間施工並盡量縮小停水範圍進行修復，預計停水時間為9月5日（星期四）凌晨0時起至9月5日中午12時止，影響供水時間總計12小時。
台水公司說，這次停水的區域包括三民區、鳥松區、鳳山區、苓雅區、前鎮區，估計有21萬戶受影響；降壓區域則為三民區、鳳山區、鹽埕區、新興區、前金區、鼓山區、左營區，估有15萬戶受影響。
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