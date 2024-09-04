高雄9/5凌晨起停水12小時 10行政區36萬戶受影響

高雄市三民區澄清路及文享街交叉口，自來水管遭受鄰近工程地質鑽探鑽損，自來水公司預訂從9月5日凌晨0時起辦理施工，預計停水12小時，屆時將有10行政區、36萬戶受影響。

台水公司表示，三民區澄清路及文享街交叉口的直徑2000公厘自來水管，遭受鄰近工程地質鑽探鑽損，台水公司為降低民眾影響，採夜間施工並盡量縮小停水範圍進行修復，預計停水時間為9月5日（星期四）凌晨0時起至9月5日中午12時止，影響供水時間總計12小時。