高雄行人等紅燈曝曬崩潰 議員提「仿效2國家」遮陽設備

高雄行人在大型路口停等紅燈動輒超過1分鐘，城市缺乏遮蔭設備頻遭抱怨，市議員建議仿效韓國設置「行人停等紅燈遮陽傘 」，大面積陽傘配備感應器分析溫度、濕度、光照並自動開關，也有噴水霧降溫功能，被當地稱讚「炎熱中綠洲」，此外新加坡全面在捷運站周邊設置遮蔽連通道並法制化，遮蔭道串連學校、醫療機構、商場，遮陽且避雨。

高雄許多大型路口缺乏遮蔭，民眾停等紅燈動輒超過1分鐘，另多數捷運站外未設計遮蔭廊道，如輕軌凱旋公園站與周邊捷運站的轉乘動線，民眾認為已影響轉乘意願；市議員張博洋表示，新加坡作為全年高溫的熱帶國家，高雄在城市高溫治理上方面應吸取經驗，包括在捷運站400公尺內全面設置遮蔭設施，串連周邊建築打造連續遮蔭走道。

「新加坡將遮蔭設施納入法規，是全球將遮蔭法治化做得最徹底的國家之一。」張博洋說，年底將使啟用的高雄車站周邊仍缺乏連續串連71期重劃區建物和商圈的遮蔭廊道，周邊人行道、建築基地和公共空間也能種植大量遮蔭喬木，增加城市綠化率，他強調遮蔭設施不僅遮陽，還具備擋風雨功能，高市府應儘速設示範區、規劃遮蔭步行動線。

市議員李雅慧上周參訪韓國時，在人行道看見被韓國人譽為「炎熱中綠洲」的行人停等紅燈遮陽棚，她說該設施讓行人停等紅燈時享受遮蔭，傘下有折疊式椅子，傘面透過物聯網偵測天氣狀況自動開合，無需浪費人力管理；張博洋也說，該遮陽傘甚至具備噴霧功能，水霧能使周圍降溫2至3度，且當地政府規定不得妨礙行人行走和車輛能見度。

高市工務局表示，路口設置遮陽設施如行人遮陽傘，需考量路口行人容量、範圍大小及車輛視線等多種因素，工務局將與交通局評估其適用性及適法性，再行研議規畫；至於人行道設置遮陽棚架須有足夠空間或利用建物支撐，恐影響建築物門面與商家辨識度，須與地方溝通並獲得民意支持，宜透過相關法令規範方得以推動。