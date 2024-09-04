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不讓高醫帶走大同醫院設備 衛生局：合約規定

中央社／ 高雄4日電

高雄市立大同醫院委託高醫合約將於今年底到期，新標案由長庚取得，近日醫院內部傳出，市府不准高醫帶走院內器材。衛生局表示，根據合約，約滿時未經報廢設施均屬市府資產。

大同醫院委託高醫經營15年，合約將於今年底到期，高醫未取得新合約。有醫護表示，高醫接手後大同醫院經營蒸蒸日上，地方民眾對大同醫院的信任度也不斷提高，高醫投資不少經費購買醫療設備，但這些設備都無法帶走。

高雄市衛生局發布訊息回應，高雄市立大同醫院為高雄市政府所有，市立醫院需落實永續發展政府公衛政策、市民健康促進與照顧弱勢醫療平權核心價值。依據既定契約第4.3.2條，高醫承諾投資一定金額作為市立大同醫院整擴建及醫療儀器投資，並於第7.4條承諾第6至14年間，每年提撥營業總收入1%，做為設施維護重置汰舊換新費用。

此外，根據契約第9.1.2條規定，基於醫療服務連續性，契約屆滿時高醫應將高雄市政府點交予高醫，且未報廢的資產，以及整擴建及重置計畫中取得但尚未報廢財產、設施或設備等資產進行返還及移轉給市府。

臉書（Facebook）粉專「高雄點」近日發文討論大同醫院易主，在留言串中不少人回應，過去大同醫院曾是沒人敢進去的恐怖醫院，但近年大同醫院經營得越來越好，甚至也是少數賺錢的市立醫院，突然改為長庚接手令人錯愕。

也有不少病患說，市府對外說明著重醫護人員權益和權利金等，但對於原有病人的權益幾乎沒有談到。有人擔心在大同醫院做的檢查報告未來長庚接手後便無法取得，擔心就醫權益受損。

高市衛生局8月30日透過新聞稿說明，大同醫院遴選新經營團隊案，8月20日已完成專家審議評選程序；長庚醫療法人所提經營計畫中，並具體承諾照顧長者與弱勢、改善醫護待遇、強化「重度級急救責任醫院」認證與「尖端醫療」量能，且因有較佳履約能力等，獲評審委員重視。

而大同醫院院長郭昭宏在當晚也發出給院內員工的信件，郭昭宏表示，醫院是在高雄市政府發布新聞稿後，才收到市府來函，對於未能取得優先議約權，高醫深感遺憾。

衛生局新聞稿指出，長庚提出的計畫有多項較優特點，包括除原有的減免外，為落實照顧長者及弱勢，長庚承諾高雄市立大同醫院自民國114年起針對70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」。

此外，為改善醫護待遇，長庚承諾管理營運市立大同醫院後，薪資待遇將優於現有水準，並保障現有員工工作權，累積資歷不受影響。

衛生局 長庚 高醫

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