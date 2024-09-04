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瓦硐南天廟保有百年涼傘旗 澎湖文化局修護保存

中央社／ 澎湖縣4日電

澎湖瓦硐南天廟保存有最早的涼傘旗，澎湖文化局今年決定依循原有的針織刺繡來修護，以保留這古物文化資產價值。

澎湖文化局今天在白沙瓦硐社區活動中心，邀請澎湖縣文物普查重要推手陳英豪老師及台南應用科技大學助理教授盧亨如等人，就涼傘旗與瓦硐村之關係與重要性古物保存現況及修護說明，以提升古物管理維護，同時喚起大眾對文化資產的關懷。

澎湖文化局表示，澎湖白沙「瓦硐南天廟大正甲子年吳文仁與子献涼傘旗」，為澎湖少見的日治時期織品文物，也為踏涼傘的無形文化資產留下最早的文物佐證，流傳至今剛好100年歷史。由於文物現況基底材破損劣化嚴重且保存不易，亟需緊急修護，以減緩劣化狀況。

瓦硐南天廟保有的涼傘旗，今年獲文化部文化資產局補助，將委由台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心來進行古物修護，以延續古物文化資產價值。

澎湖文化局表示，涼傘技藝在澎湖各大小宮廟的廟會迎神儀式中，不論主客迎答互會或入宮安座前表演，為澎湖民間祭典儀式中極具特色的傳統表演藝術，文化局與各級學校也都開辦有涼傘研習班，以保有這項傳統習俗，並於102年列為傳統藝術保存。

文化局 文化資產 澎湖縣

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