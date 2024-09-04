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開放陸客有譜了？ 縣府開會研商將邀請福建踩線團蒞金

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府邀集地區旅遊業者與聯檢單位CIQS、碼頭等各單位協調「陸客來金」的各項準備工作、狀況因應等。圖／縣府提供
金門縣政府邀集地區旅遊業者與聯檢單位CIQS、碼頭等各單位協調「陸客來金」的各項準備工作、狀況因應等。圖／縣府提供

大陸文化及旅遊部於上月30日晚間發布「大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊」的消息，金門縣政府為因應陸客開放，近期邀集地區旅遊業者與聯檢單位CIQS、碼頭等各單位協調各項準備工作、狀況因應等，同時針對旅遊層面之辦證問題、通關程序請益，協助相關旅遊業者，將可能面臨的問題提早討論因應。

為因應陸客開放預作準備，鑒於恢復疫前兩岸人員往來及交流，需要各方相互配合及創造條件，經過疫情期間，兩岸旅遊政策事項或有些許調整，旅遊觀光，安全管理事項需要準備，縣長陳福海相當重視並由參議陳祥麟主持相關會議，此次討論特別邀請了碼頭CIQS相關單位、旅行商業同業工作夥伴，就「人員證件申請與通關程序、物品通關注意事項、檢疫相關規定、旅遊品質提升」進行討論，為開放做好隨時接待陸客之準備。

縣府也請旅行商業同業公會轉知相關旅遊業者，提醒檢視接待資格憑證效期、現行規範及相關注意事項，入境旅客若有攜帶動植物或其產品，務必要事前了解台灣各項相關檢疫之規定，並於入境時誠實向海關或檢疫單位申請檢疫，同時切勿攜帶違禁物品，以免受罰。

縣府觀光處進一步說明，在推動「恢復小三通旅遊」的大方向不變下，依目前而言，短期縣府將積極邀請福建各地組團赴金門旅遊踩線，並逐步爭取開放落地簽，加大觀光旅遊之力道，同時適時爭取增加小三通航班班數因應；中長期則持續爭取中轉赴台旅遊，進一步推動恢復常態化旅遊方式，帶動金門觀光產業與整體經濟的復甦。

為因應陸客開放，金門縣政府邀集地區旅遊業者與聯檢單位CIQS、碼頭等各單位協調各項準備工作、狀況因應等，希望將可能面臨的問題提早討論因應。圖／縣府提供
為因應陸客開放，金門縣政府邀集地區旅遊業者與聯檢單位CIQS、碼頭等各單位協調各項準備工作、狀況因應等，希望將可能面臨的問題提早討論因應。圖／縣府提供

碼頭 金門 陸客

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