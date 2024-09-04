遭指盜賣祖先靈骨圖利廠商 金寧鄉公所澄清無此事並要求道歉

金寧鄉公所自民國89年起分期辦理湖下海堤整地工程，期間在工區發現335具無主骨骸墳墓，暫時安奉於湖下海堤萬應宮廟地下室，由於地下室易淹水，地方人士在民政幹部座談會建議湖下海堤墳墓遷移，並於今年完成1746具骸骨遷葬，但卻有楊姓男子PO文指，有上千具楊氏歷代祖先靈骨被盜賣，對此，金寧鄉公所澄清絕無此事，除了嚴厲譴責PO文者外，並保留法律追訴權。

金寧鄉公所今天表示，湖峰楊氏宗親會前理事長楊永堆近期在網路上貼文指稱「原安奉在湖下海堤萬應宮廟內地下室上千名楊氏歷代祖先靈骨，給有魔心人盜賣或盜走」等語，絕非事實；公所指出，他們自89年起分期辦理湖下海堤整地工程，期間於工區發現有（無）主墳墓數量不等，依規定辦理公告，公告期滿仍無人認領，視為無主墳墓。

有地方人士指出，因金門早期殯葬管理業務制度未臻健全，湖下海堤整地工程發現且無人認領的墳墓，該所應地方鄉親要求，皆依禮俗及科儀妥善祭祀，暫時安奉於湖下海堤萬應宮廟地下室，據了解，當中先人遺骨數量約有1411具。

後來金門縣殯葬業務由縣府殯葬管理所統籌管理，有鑑於萬應宮廟地下室空間已不敷使用，且臨近海堤，地下室易淹水，有地方人士在縣府基層民政幹部座談會建議湖下海堤墳墓遷移，經鄉公所與多方協調及辦理現勘，萬應宮廟先人遺骨遷葬晉塔一案終獲地方及縣府共識，縣府同意全數納入鄉公所112年「金寧鄉寧湖二劃測段1-20等地號整地工程」遷葬至金門仙洲福園納骨塔。

金寧鄉長楊忠俊表示，萬應宮廟原安奉先人遺骨1411具，加上112年整地工程發現且無人認領335具，共計1746具（1483骨灰罈、263骨骸甕）。在歷經5次誦經法會、嚴謹肅穆的遷葬儀式及祭祀後，目前已全數安奉在納骨塔。

楊忠俊說，這個整地工程在今年4月9日完成驗收，實際總支出為730萬8386元整，其中「1746具先人遺骨之起掘遷葬及晉塔儀式」實際支出為379萬8750元，公所均依工程契約規定支付承包商，絕無一具補助1萬2千元，總共新台幣2仟多萬。