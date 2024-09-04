防電動車爆炸火勢 高雄停車場引入熱顯像加低壓細水霧

韓國近日發生電動車在停車時自燃爆炸，波及140多輛汽車，外界對於電動車電池安全疑慮更劇；高雄市目前已規定每一處設有充電服務格位的立體停車場需配置滅火毯，近日也在高工立體停車場導入「熱顯像加低壓細水霧」消防設備，24小時偵測充電服務區車輛溫度，偵測到火源時會立刻灑水降溫，昨日已舉辦消防安全演練。

韓國仁川1日發生一輛停在地下停車場的賓士EQE 350+電動車，在未充電時自燃爆炸，造成140多輛汽車遭波及燒毀，23人因吸入煙霧送醫治療，起火原因疑是中國電池製造商孚能科技（Farasis Energy）所生產電池不良導致。電動車電池安全疑慮引起全球討論，高雄市為提升電動車停放於建物內的消防安全性，已要求每一處設有充電服務格位之立體停車場均應配置滅火毯。

為進一步提升停車場消防安全，交通局與停車場經營業者正好停股份有限公司合作，於高雄高工立體停車場示範導入「熱顯像加低壓細水霧」消防設備，24小時偵測充電服務區車輛溫度，倘溫度高於預設值將即時通報中控管理室偵測到火源時，會於啟動低壓細水霧設備灑水降溫，避免火勢蔓延至鄰旁車輛，降低延燒風險。