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高港貨櫃車借道 林園怨險象環生

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市小港區沿海路至林園區有許多貨櫃車通行，警方在林園區中門路攔下違規迴轉的貨櫃車。記者王勇超／攝影
高雄市小港區沿海路至林園區有許多貨櫃車通行，警方在林園區中門路攔下違規迴轉的貨櫃車。記者王勇超／攝影

紅海危機加上國際情勢導致許多船舶轉停靠，高雄港今年貨櫃量大增，通往港區的要道小港沿海路又正施工貨櫃車專用道，近來經常大排長龍，且交通影響範圍擴大，林園區中門里居民抱怨，很多貨櫃車不想排隊從沿海三路右轉南星路進入貨櫃中心，繼續南下開到中門路再迴轉，「每天都險象環生」；貨櫃司機則批道路設計有問題。

經過各單位會勘，路口將設禁止迴轉標誌，警方也會加強取締。交通局表示，與港務公司商討分流，聯結車已經從7月每小時大約400輛降至200多輛，後續持續改善。

中門里長蘇信成說，大利路、大安路是中門里大安社區的主要聯外道路，經常有貨櫃車違規迴轉，居民覺得交通危險，每天出門都心驚膽跳。

市議員李雨庭指出，許多鄉親陳情，沿海路貨櫃車暴增，部分司機受不了排隊走南星路進入貨櫃碼頭要等待超過半小時，開來大利路、大安路口迴轉，轎車駕駛及機車騎士都相當擔心。

不願具名的聯結車司機說，上月到高雄港第六、七貨櫃中心載運貨櫃，在沿海路塞車快2小時，只好從沿海路往南開到中門路、大福路口的左轉車道迴轉，卻被警方攔下開單，「跑一趟車才2千多元，被開單等於做白工了」，政府應該思考如何改善道路設計。

警方說，貨櫃車違規迴轉可依道路交通管理處罰條例「不依標誌標線號誌指示」處罰，罰金最高1800元，目前會在交通尖峰時段，派人在中門路加強取締。

交通局說明，針對貨櫃車塞車的問題，市府與港務公司7月起積極聯繫，試著從源頭著手解決問題，包括24小時開放交、領櫃，讓貨櫃車可以選擇夜間時段進港，也利用駁船將貨櫃載來第六、第七貨櫃中心，尖峰時刻的貨櫃車數量已經下降一半左右。

塞車 標誌 貨櫃

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