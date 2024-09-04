小琉球迎王 近50船遶境

3年1科的「屏東迎王平安祭典」，今年由小琉球迎王打頭陣，小琉球獨有的「逡港腳」儀式昨登場，近50艘參加遶境的漁船，在五彩煙幕和沖天砲聲中，分別駛出白沙港及大福漁港環島一圈，場面壯觀。

屏東迎王平安祭典由東港、琉球及南州3個鄉鎮舉行，今年小琉球三隆宮最早，9月3日至9日舉行；接著是東港東隆宮9月28日至10月5日；南州溪洲代天府則在11月13日至18日。

三處祭典程序大致相同，大流程約13項，其中迎王期間8項，包括請水-恭請王駕、過火安座、出巡遶境、祀王、遷船遶境、和瘟押煞、宴王、送王-燒王船。

小琉球在請水前有「逡港腳」獨特儀式，遶境神轎搭船，順時鐘繞行島上的四大漁港一圈，祈求神明驅除厄煞，保佑漁船出海平安和滿載盈歸。昨上午近50艘漁船，在五彩煙幕和沖天砲聲中環島一圈，盛大場面。

鄉民說，據傳只要逢迎王，颱風就不會登陸，這次迎王前傳出摩羯颱風可能在迎王期間登台，不少居民都在網上留言「王爺庇佑，颱風會轉向」，果然最終摩羯颱風從台灣南方經過，讓不少信徒直呼「神威顯赫」。