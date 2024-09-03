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迎接陸客開放做準備 金門縣府邀觀光產業協會交流座談

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府為因應陸客旅遊，邀觀光產業公（工）協會座談，就觀光產業輔導、導覽解說升級等相關事項做整備工作。圖／金門縣政府提供
金門縣府為因應陸客旅遊，邀觀光產業公（工）協會座談，就觀光產業輔導、導覽解說升級等相關事項做整備工作。圖／金門縣政府提供

中國大陸文旅部發布恢復福建居民赴金門旅遊，金門縣政府表示，為因應陸客旅遊，邀觀光產業公（工）協會座談，就觀光產業輔導、導覽解說升級等相關事項做整備工作，像是也提供接下來重點觀光活動，供業者納入規劃，另外也為陸客提供專門的旅客指南及交通資訊等，方便陸客赴金使用。

縣府表示，考量金門觀光產業已有4年未接待陸客，需要相關交流商討因應調整，因此邀請地區觀光產業公（工）協會理事長代表，召開「觀光產業公（工）協會請益交流座談」，透過經驗和交流分享，期能為迎接陸客開放來金旅遊做好各項因應與準備工作。

縣府指出，請益交流座談由參議陳祥麟與觀光處長許績鑫共同主持，受到在地觀光產業支持，多位在地觀光協會代表熱情參與。陳呼籲，業者以辦喜慶的心情為迎接陸客開放做好相關整備；許也說，陸客的回歸對金門觀光產業至關重要，將直接促進地方經濟復甦。

許績鑫提到，將為業者說明縣府9月起至明年的觀光推廣重點及活動期程安排，包含規畫辦理第四屆海洋藝術季，以「馥郁酒香」為主題，展現金門高粱酒的香氣濃郁，融合國內外藝術家的創意，創造更具突破性的藝術作品，及2024金門老兵召集令在新市256等活動，希望提供觀光產業業者能盡早納入規畫，包裝遊程，招攬更多旅客來金觀光。

金門觀光處表示，這次座談促使金門地區業者對觀光活動能有更深入了解後進行適當遊程規畫，為陸客開放預做準備，同時縣府已完成建置一款專為手機用戶設計旅遊服務「金門行動旅服」系統，結合了食、宿、遊、購、行五大旅遊核心需求，為遊客提供旅途中所需的全方位資訊。

另外，針對大陸旅客，提供簡中版行動旅服建置，新增陸客入金專區，介紹如陸客遊金指南、小三通及島內交通等資訊，並介接如百度地圖等API，提供符合陸客使用習慣之服務，特別適合大陸遊客在金門旅行時使用。

金門縣府為因應陸客旅遊，邀觀光產業公（工）協會座談，就觀光產業輔導、導覽解說升級等相關事項做整備工作。圖／金門縣政府提供
金門縣府為因應陸客旅遊，邀觀光產業公（工）協會座談，就觀光產業輔導、導覽解說升級等相關事項做整備工作。圖／金門縣政府提供

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