高雄女路再增2線 走讀時代女性足跡

高雄市社會局今天表示，繼哈瑪星線、鹽埕線及旗津線3條「女路」路線，

8月再新增「戲獅甲」、「前鎮加工出口區」2條走讀路線，帶領參與者尋找不同時代隱沒的女性足跡。

社會局婦幼青少年活動中心表示，「女路」是指透過性別視角探索在地女性歷史軌跡，已建置完成哈瑪星線、鹽埕線及旗津線3條路線。社會局委由「打狗文史再興會社」辦理，7、8月透過「大港．性別導讀」培力工作坊整理在地文史資料，收集在地女性地景及史料。

同時培訓在地對導覽有興趣民眾，探索在地歷史脈絡，走訪性別地景進行導覽實務操作，強化性別意識成為在地導覽員。

社會局新聞稿表示，「戲獅甲線」從亞洲新灣區核心的獅甲出發，獅甲舊稱「戲獅甲」，自清代形成聚落，日治時期因推動執政者政策，搖身成為工業重鎮，外省移民大量流入落地生根；女路走讀引領大家進入獅甲70、80、90年代的女性生活現場，想像當年的生活樣態。

「前鎮加工出口區線」則以1970年加工出口區女性勞工的視角，走入時光隧道回到當時工作場域，可窺見女性勞工生活點滴及基層員工與管理階層所呈現比例不均的性別差異。加工出口區外的聚落也同樣精彩，朱氏宗祠女性角色、量嬸婆祠的口傳歷史、藥房與助產士的產業交織及前鎮第二公有市場內女性手工內衣店家等，都反映當時年代女性多元議題。

社會局表示，透過提供參與者多元視角，在探索高雄歷史軌跡時重新以女性角度詮釋地景概念，跨越性別族群文化，以另種視野角度看見女性的貢獻。相關訊息可上「高雄市政府社會局婦女館」官網查詢，https://women.kcg.gov.tw/。